अक्सर गलत समझी जाती है इरोटिका की दुनिया, पोर्न स्टार शेक्सपियर त्रिपाठी ने नई डॉक्यूमेंट्री 'डर्टी एंटरटेनर्स' में किये चौकाने वाले खुलासे

शेक्सपियर त्रिपाठी; डर्टी एंटरटेनर्स पोस्टर (Photo: Instagram)

भारत में प्रीमियम नॉन-फिक्शन कंटेंट के लिए फेमस प्लेटफ़ॉर्म डॉक्यूबे (Docubay) अपनी आनेवाली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री "डर्टी एंटरटेनर्स: द बिज़नेस ऑफ़ इंडियन इरोटिका" को जल्द ही रिलीज़ करने वाला है. हमारा मूवीज़ द्वारा प्रोड्यूज और हीना डिसूज़ा द्वारा डायरेक्ट की गई यह डॉक्यूमेंट्री भारत के इरोटिका इंडस्ट्री की गहराई तक जाती है. यह डॉक्यूमेंट्री उन कलाकारों और प्रोफेशनल्स के बारे में बताती है जो अक्सर गलत समझे जाते हैं, एरोटिका के कलाकरों को पोर्न स्टार समझा जाता है, क्योंकि दर्शकों को एरोटिका और पोर्न में अंतर नहीं पता है. डॉक्यूमेंट्री में नज़र आने वाले पोर्न स्टार शेक्सपियर त्रिपाठी ने कहा, "यह डॉक्यूमेंट्री केवल इंडस्ट्री की बात नहीं करती, बल्कि उन लोगों की कहानी कहती है जो इसका हिस्सा हैं." इसके पीछे काम करने वालों की मेहनत को दिखाती है. "डर्टी एंटरटेनर्स: द बिज़नेस ऑफ़ इंडियन इरोटिका" 10 अक्टूबर, 2025 से डॉक्यूबे पर 4 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल और अंग्रेज़ी में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.

इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में त्रिपाठी आगे कहा, "राय, लेबल और सामाजिक कलंक पूरी तरह शायद कभी न मिटें, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को पर्दे के पीछे की ज़िंदगियों को उजागर करती है, उनकी मेहनत दिखाती है. साथी कलाकारों द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाने के साथ, यह एक ऐसी दुनिया के बारे में दिखाती है, जिसे सिर्फ ऊपर से देख जाता है."

'डर्टी एंटरटेनर्स' डॉक्यूमेंट्री टीजर

"डर्टी एंटरटेनर्स" भारत के इरोटिका इंडस्ट्री से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही मिथकों और भ्रांतियों को चुनौती देती है, और इस क्षेत्र के आर्थिक पहलुओं, व्यक्तिगत संघर्षों और मानवीय कहानियों को एक 360-डिग्री एंगल से दर्शकों के सामने रखती है. यह डॉक्यूमेंट्री उन कलाकारों की व्यक्तिगत यात्राओं को उजागर करती है जो पर्दे के पीछे इस उद्योग को आकार देते हैं, और एक ऐसी दुनिया की मानवता, जटिलता और संवेदनशीलता को सामने लाती है, जिसे आमतौर पर गोपनीयता और सामाजिक आलोचना की परछाइयों में देखा जाता है.

डॉक्यूबे की यह नई डॉक्यूमेंट्री साहसिक, समावेशी और विचारोत्तेजक कहानियों को मंच देने की उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है. कहानियां जो रचनात्मक और सांस्कृतिक सीमाओं को चुनौती देती हैं.