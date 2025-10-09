अभिनेत्री राम्या को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

बेंगलुरु, 9 अक्टूबर : कन्नड़ अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस सांसद राम्या को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को अदालत में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला तब सामने आया जब राम्या ने फैन मर्डर केस में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई थी. इस केस में अभिनेता दर्शन दूसरे आरोपी हैं, जबकि उनकी साथी पावित्रा गौड़ा पहली आरोपी हैं. दोनों अभी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं.

केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी), बेंगलुरु यूनिट ने कुल 380 पन्नों की रिपोर्ट 45वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा की है. इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर भेजे गए अश्लील मैसेज और कमेंट के स्क्रीनशॉट भी शामिल हैं. पुलिस ने राम्या का बयान भी दर्ज किया, साथ ही उन 12 आरोपियों के बयान भी लिए गए, जिनके खिलाफ यह चार्जशीट बनाई गई है. हालांकि, पुलिस अब भी 6 और लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले में शामिल हैं. पुलिस ने कहा कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के बाद उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी. अब तक पकड़े गए 12 लोगों में से 4 अभी जेल में हैं, जबकि बाकी को जमानत मिल चुकी है. कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है.

दरअसल, राम्या ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पर दर्शन के फैंस ने उन पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा. राम्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 43 सोशल मीडिया अकाउंट्स से उन्हें आपत्तिजनक कमेंट्स और धमकियां मिलीं. इन धमकियों में उन्हें रेप की धमकी तक दी गई. रम्या ने 28 जुलाई को बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमनथ कुमार सिंह से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों जैसी ही आजादी चाहिए, इसलिए उन्हें उन लोगों पर कार्रवाई चाहिए जो सोशल मीडिया पर ऐसी धमकियां और कमेंट्स कर रहे हैं.

राम्या ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्शन की जमानत याचिका से जुड़ी खबर शेयर की थी ताकि लोगों को न्याय की उम्मीद मिले. इसके बाद ही उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां शुरू हो गईं. उन्होंने कहा, "मैंने अपनी आवाज महिलाओं के लिए उठाई है. अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो अन्य महिलाओं के साथ क्या होगा?"