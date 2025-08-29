Ganeshotsav 2025: लालबागचा राजा के दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्त फुटपाथ पर सोते दिखे, भीड़ प्रबंधन को लेकर बढ़ी चिंता (Watch Video)

लालबागचा राजा की कतार में फुटपाथ पर सोते दिखे भक्त (Photo Credits: Instagram)

Ganeshotsav 2025: पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra) में गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की धूम मची हुई है और मुंबई में मन्नतों को पूरी करने वाले मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है. लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) की एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में लोग खड़े नजर आ रहे हैं. कई श्रद्धालु आधी रात से ही कतारों में खड़े होकर अपने प्रिय गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) के दर्शन पाने के लिए उत्सुक हैं. शहर का आध्यात्मिक केंद्र, खासकर सुबह के समय, ऊर्जा और भावनाओं से भरपूर रहा, क्योंकि भक्त शहर के विभिन्न मार्गों पर किलोमीटरों लंबी कतारों में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे. इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लालबागचा राजा के दर्शन के लिए सड़कों पर लाइन में लगे भक्त फुटपाथ पर सोते हुए नजर आए. इस नजारे को देखकर भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ गई है.

लालबागचा राजा के दर्शन के लिए बनी भीड़-भाड़ वाली गलियों के वीडियो में भीड़ की भावनात्मक तीव्रता को कैद किया गया है, कई लोग बप्पा के दर्शन के लिए 20 घंटे से भी ज्यादा समय तक इंतजार कर रहे हैं, जो न केवल एक अनुष्ठान, बल्कि आशा और विश्वास की एक गहन व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है. यह भी पढ़ें: Lalbaugcha Raja 2025: क्या VIP दर्शन या पास के लिए लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल लेता है शुल्क? जानें इसकी सच्चाई

मुंबई के प्रसिद्ध पंडालों में भीड़भाड़ और लंबी कतार में इंतजार करना आम बात है. इंतजार आमतौर पर 10 घंटे से ज्यादा तक चलता है, लेकिन भक्ति तो भक्ति होती है. बताया जा रहा है कि लालबागचा राजा की एक झलक पाने के लिए लोगों को 20 घंटे से ज्यादा समय तक कतार में इंतजार करना पड़ा, उसके बाद उन्हें जबरदस्ती धक्का देकर किनारे कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लालबागचा राजा के बाहर कथित तौर पर 18 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई दिखाई दे रही है, जहां भारी भीड़ खड़ी, दीवारों से टिकी और यहां तक कि कतार में इंतजार करते हुए सड़कों पर कंबल और सामान के साथ सोती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भक्तों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

लालबागचा राजा के दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्त फुटपाथ पर सोते दिखे

View this post on Instagram A post shared by bappachi_ganeshnagari®🇮🇳 (@bappachi_ganeshnagari)

इस क्षेत्र को एक आध्यात्मिक आश्रय में बदल दिया गया है, जहां भारी भीड़ को संभालने के लिए समर्पित स्वयंसेवक और चिकित्सा केंद्र मौजूद हैं. हालांकि, संभावित आगंतुकों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ सकता है. वायरल वीडियो देखकर शायद आप अपनी यात्रा के समय या वैकल्पिक यात्रा समय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित हों. पहली बार आने वाले पर्यटकों को यह अनुभव भले ही संतोषजनक लगे, लेकिन यह थकाने वाला भी हो सकता है. यह भी पढ़ें: Mumbai Lalbaugcha Raja Live Darshan: देशभर में आज से गणेश चतुर्थी की धूम, यहां देखें लाल बाग राजा का लाइव दर्शन

भक्त लालबागचा राजा के दर्शन क्यों करते हैं?

लालबागचा राजा मुंबई की आत्मा से जुड़ी एक परंपरा है. भारत में सबसे प्रसिद्ध गणेश पूजा मानी जाने वाली लालबागचा राजा की यह मूर्ति 1934 से शहर के गणेश चतुर्थी उत्सव का आध्यात्मिक केंद्र रही है, जब इसकी शुरुआत लालबाग के जीवंत बाजार क्षेत्र में हुई थी. नवसाचा गणपति यानी मन्नतों के राजा के नाम से प्रसिद्ध इस गणेश प्रतिमा में आस्था के कारण, 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान हर दिन 15 लाख से ज्यादा भक्त इस प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए आते हैं. इस साल लालबागचा राजा के 92 साल पूरे हो रहे हैं.