Raksha Bandhan 2025: पीएम मोदी की कलाई पर स्कूली बच्चों ने बांधा रक्षा सूत्र, छात्रा बोली- आप मातृभूमि का चंदन

नई दिल्ली, 9 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 7 लोक कल्याण मार्ग (एलकेएम) आवास पर स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. अच्छी खासी तादाद में जुटे छात्र-छात्राओं ने पीएम मोदी की कलाई को रक्षा सूत्र से भर दिया. प्रधानमंत्री ने इस पर्व की खुशियां देशवासियों संग एक वीडियो क्लिप के माध्यम से शेयर की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बेहद खास रक्षाबंधन समारोह की झलकियां. हमारी नारी शक्ति के निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए उनका आभार."

पीएम मोदी के साथ स्कूली बच्चे काफी खुश नजर आए. पीएम मोदी ने सबसे पहले बच्चों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उसके बाद बच्चों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया. इस दौरान एक बच्ची ने कहा, "आज मिला देश के नेता से सम्मान, रक्षा का धागा, विश्वास का शोर, दिल से निकलता है बस एक ही शोर, जय हिंद." वहीं दूसरी बच्ची ने कहा कि हमें भी प्रधानमंत्री बनना है, जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराकर कहा, "अच्छा, आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है!" यह भी पढ़ें : Kosmos Hospital Fire Breaks: पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के अस्पताल में लगी भीषण आग, एक की मौत

एक स्कूली छात्रा के गीत ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया. उसने पीएम को मातृभूमि का चंदन बताया. गीत कुछ यूं था- "मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत माता के आप हो चंदन, नई सोच नई राह दिखाई, आशा की है किरण जगाई." भारतीय सेना के सफल सैन्य अभियान का भी जिक्र किया गया. एक बच्ची ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि हमने इसके जरिए भारत का शौर्य दिखाया है और हमें देश के सैनिकों पर गर्व है. पीएम मोदी ने यूं तो सभी बच्चों को सराहा लेकिन एक बच्ची की कोशिशों को दाद देने से खुद को रोक नहीं पाए. दरअसल, उस छात्रा ने सभी सरकारी योजनाओं को गीतों में पिरोकर प्रस्तुति दी.

बाद में, अपने अनुभव को साझा करते हुए एक बच्ची ने कहा कि जब मैं पीएम मोदी से बात कर रही थी, तो लग रहा था कि मैं किसी अपने बड़े से बात कर रही हूं, कोई ऐसा जिन्हें मैं बहुत समय से जानती हूं. एक बच्ची ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है. मेरी मिलने की लंबे समय से हार्दिक इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई.