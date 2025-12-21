PM Modi In Assam: पीएम मोदी ने असम में 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मपुत्र क्रूज जहाज 'चराइदेव' पर सवार छात्रों से की बात

पीएम मोदी (Photo Credits: X)

गुवाहाटी, 21 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) पर क्रूज वेसल 'चराइदेव' (Cruise Vessel 'Charaideo') पर 25 छात्रों के साथ एक खास और प्रेरणादायक बातचीत की. यह उनके राज्य के दो दिवसीय दौरे के दौरान एक अनोखा कार्यक्रम था. इन छात्रों को असम के अलग-अलग हिस्सों से चुना गया था. यह बातचीत करीब 45 मिनट तक चली. इस बातचीत की शुरुआत गुवाहाटी (Guwahati) के गेटवे टर्मिनल (Gateway Terminal) से हुई और छात्रों को एक अनौपचारिक और उत्साहवर्धक माहौल में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का एक दुर्लभ मौका मिला.

ब्रह्मपुत्र नदी के खूबसूरत बैकग्राउंड में पीएम मोदी ने छात्रों से आमने-सामने बातचीत की, जिसमें पढ़ाई, परीक्षा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन और ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने छात्रों से आत्मविश्वास बनाए रखने, सेल्फ-डिसिप्लिन पर ध्यान देने और चुनौतियों का सामना पॉजिटिव सोच के साथ करने का आग्रह किया. यह भी पढ़ें: PM Modi Assam Visit: पीएम मोदी का असम दौरा, नाहरकटिया में आज करेंगे एक बड़े यूरिया प्लांट का शिलान्यास

समग्र विकास पर जोर देते हुए, उन्होंने उन्हें रचनात्मकता, जिज्ञासा और शारीरिक कल्याण के साथ शिक्षाविदों को संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें परीक्षाओं को बोझ के रूप में नहीं बल्कि अपनी समझ और दृढ़ता का परीक्षण करने के अवसर के रूप में देखने की सलाह दी.

बातचीत में हिस्सा लेने वाले छात्रों में निष्ठा बरगोहेन, अनहिता सिंह, बिहान उपाध्याय, शुभ्रजिता बर्मन, अभिनीत बरुआ, त्रिदिशा मालाकार, अर्पिता दास, शफीउर रहमान, अशिता शर्मा, रंजन कलिता, दृष्टि गोस्वामी, अमित दैमारी, ज्योत्सना बसुमतारी, जेनिफर अहमद, नईम मसूद, क्रिस्टीना बोरा, तन्मय चुटिया, विकास भूमि, दिबानी माझी, दिशा मिर्धा, थाइसिंगदेव थाउसेन, क्रिस्टीना बेटी, देवांजलि भट्टाचार्य, पीयूष देबनाथ और आनंदिता मिश्रा शामिल थे. यह भी पढ़ें: West Bengal: पीएम मोदी आज नादिया में ₹3,200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास

हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह बातचीत एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव साबित हुई, क्योंकि उन्होंने अपने विचार, उम्मीदें और चिंताएं सीधे प्रधानमंत्री के साथ शेयर कीं. कई स्टूडेंट्स ने चर्चा के अनौपचारिक माहौल और उन्हें मिले प्रोत्साहन पर खुशी जताई.

यह बातचीत प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरे के दौरान स्टूडेंट्स के साथ पहला सीधा जुड़ाव था, जिसने राज्य के उनके दौरे में एक खास और सार्थक आयाम जोड़ा. अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से युवाओं के सशक्तिकरण और स्टूडेंट्स की भलाई पर प्रधानमंत्री का लगातार फोकस दिखता है, साथ ही अनोखे नदी-आधारित माहौल के ज़रिए असम की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत भी दिखाई देती है.