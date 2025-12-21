PM Modi Assam Visit: पीएम मोदी का असम दौरा, नाहरकटिया में आज करेंगे एक बड़े यूरिया प्लांट का शिलान्यास

पीएम मोदी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) रविवार को असम के नाहरकटिया (Naharkatia) में नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट (Namrup Fertiliser Plant) में एक बड़ी नई यूरिया उत्पादन सुविधा (Urea Production Facility) की आधारशिला रखेंगे. यह पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर में शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों में से एक है. इस प्रस्तावित फर्टिलाइजर यूनिट की अनुमानित सालाना उत्पादन क्षमता 1.2 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया होगी. उम्मीद है कि यह भारत की कृषि सप्लाई चेन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही असम के औद्योगिक इकोसिस्टम को भी बड़ा बढ़ावा देगी. इस प्रोजेक्ट को फर्टिलाइजर आयात पर निर्भरता कम करने और पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: West Bengal: पीएम मोदी आज नादिया में ₹3,200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास

पीएम मोदी आज असम दौरे पर

Prime Minister @narendramodi's visit to Assam ✶ PM to pay tribute to martyrs at Swahid Smarak Kshetra in Boragaon ✶ PM to perform Bhoomi Pujan for Ammonia-Urea Fertilizer Project of Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited at Namrup in Dibrugarh 🗓️21st December,… pic.twitter.com/A9n8EN0jsr — PIB India (@PIB_India) December 20, 2025

असम सरकार के अनुसार, नए यूनिट का निर्माण काम शुरू होने के तीन साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद है.एक बार चालू होने के बाद, यह सुविधा नामरूप इंडस्ट्रियल बेल्ट और उसके आसपास काफी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार के मौके पैदा करेगी और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देगी.

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों की पूरी समीक्षा की और इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतज़ामों का बारीकी से जायजा लिया.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए असम पुलिस, जिला प्रशासन और लॉजिस्टिक्स, प्रोटोकॉल और इवेंट मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की.

अपनी यात्रा के दौरान, सरमा ने मुख्य सचिव रवि कोटा सहित राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले विभागों के बीच सहज समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। समीक्षा के दौरान मंत्री पीयूष हजारिका और प्रशांत फुकन, साथ ही नाहरकटिया के विधायक तरंग गोगोई भी मुख्यमंत्री के साथ थे. यह भी पढ़ें: PM Modi Ethiopia ‘Great Honor’ Award: पीएम मोदी को बड़ा सम्मान, एथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड' से किया सम्मानित (Watch Video)

अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी से प्रोजेक्ट साइट पर एक जनसभा को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसके दौरान वह उर्वरक प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाल सकते हैं और पूर्वोत्तर में औद्योगिक और कृषि विकास में तेजी लाने पर केंद्र के फोकस को दोहरा सकते हैं.

प्रधानमंत्री शनिवार दोपहर को असम पहुंचे, गुवाहाटी पहुंचकर उन्होंने लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी और यात्री क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है.

पीएम मोदी की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर केंद्र के लगातार जोर को रेखांकित करती है, जिसमें असम भारत की एक्ट ईस्ट और पूर्वोत्तर विकास रणनीति में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है.