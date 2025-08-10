Viral Video: रक्षाबंधन पर 'धर्म भ्रष्ट'! उन्नाव में शिवभक्त ने मंगाया ऑनलाइन पनीर, रेस्टोरेंट ने भेज दिया मीट

शिवभक्त ने रेस्टोरेंट पर 'धर्म भ्रष्ट' करने का आरोप लगाया है. (Photo : X)

Meat in Paneer, Unnao News: आजकल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना बहुत आम बात हो गई है. एक क्लिक पर आपका मनपसंद खाना घर आ जाता है. लेकिन क्या हो जब आप शाकाहारी खाना मंगवाएं और डिब्बे में मांसाहारी खाना निकले? ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आया है, और वो भी रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार के दिन.

क्या है पूरा मामला?

उन्नाव के मगरवारा इलाके में रहने वाले धीरज सिंह एक शिवभक्त हैं और एक शिव मंदिर की देखभाल भी करते हैं. रक्षाबंधन के दिन उन्होंने परिवार के लिए ऑनलाइन ‘अल हबीब रेस्टोरेंट’ से पनीर और रोटी का ऑर्डर दिया. त्योहार का दिन था, सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे.

जब खाने का पैकेट आया और धीरज सिंह ने सब्जी का डिब्बा खोला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. डिब्बे में पनीर की जगह मीट के टुकड़े भरे हुए थे. यह देखकर धीरज और उनके परिवार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

"यह मेरे धर्म को नष्ट करने की कोशिश है"

धीरज सिंह के लिए यह सिर्फ एक गलत ऑर्डर नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था पर सीधा हमला था. उन्होंने कहा, "यह कोई गलती नहीं हो सकती. रक्षाबंधन के पवित्र दिन एक शिवभक्त को जानबूझकर मीट भेजकर मेरे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है."

उन्हें इस घटना से गहरा सदमा लगा है. उन्होंने सीधे रेस्टोरेंट के मालिक पर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है.

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद धीरज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य विभाग के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने मांग की है कि ऐसे रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्नाव पुलिस भी जांच में जुट गई है. स्थानीय लोग भी धीरज सिंह के समर्थन में आ गए हैं और रेस्टोरेंट पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं. यह घटना अब पूरे उन्नाव में चर्चा का विषय बन गई है.