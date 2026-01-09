Ankita Bhandari Case: पूर्व BJP विधायक की पत्नी उर्मिला सनावर SIT के सामने हुईं पेश; 'VIP' के नाम पर मचे घमासान के बीच बड़ी कार्रवाई (Watch Video)

एक्ट्रेस उर्मिला सनावर (Photo Credits: Instagram/@urmila_actress_bjp)

हरिद्वार: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में 'VIP' के नाम को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद अब जांच के केंद्र में आ गया है. गुरुवार, 8 जनवरी 2026 को अभिनेत्री और पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर (BJP MLA Suresh Rathore) की पत्नी उर्मिला सनावर (Urmila Sanawar) हरिद्वार स्थित स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (Special Operations Group) यानी एसओजी (SOG) के कार्यालय में विशेष जांच दल (Special Investigation Team) यानी एसआईटी (SIT) के समक्ष पेश हुईं.

यह घटनाक्रम उस समय आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता दुष्यंत गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री हटाने के आदेश जारी किए हैं. यह भी पढ़ें: Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंचा, फिर दोहराई गई CBI जांच की मांग

SIT की पूछताछ और उर्मिला के आरोप

उर्मिला सनावर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और ऑडियो क्लिप साझा किए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अंकिता भंडारी पर जिस 'VIP' को यौन सेवाएं देने का दबाव बनाया जा रहा था, वह एक वरिष्ठ राजनेता है.

उर्मिला ने हरिद्वार पुलिस की 7-सदस्यीय SIT के सामने अपना बयान दर्ज कराया.

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास इस मामले से जुड़े ठोस सबूत हैं.

उन्होंने दावा किया कि उनके पति सुरेश राठौर ने ही एक बातचीत के दौरान भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम 'VIP' के तौर पर लिया था.

दुष्यंत गौतम की कानूनी कार्रवाई और कोर्ट का आदेश

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे के भीतर दुष्यंत गौतम से जुड़े सभी अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया.

जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे के भीतर दुष्यंत गौतम से जुड़े सभी अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया. अदालत ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया ये आरोप मानहानिकारक हैं और बिना किसी न्यायिक निष्कर्ष के नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है.

उर्मिला सानवार एसआईटी के सामने पेश हुईं

सुरेश राठौर का पलटवार: 'AI जनरेटेड है ऑडियो'

इस बीच, पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उर्मिला के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी आवाज के साथ छेड़छाड़ की गई है. राठौर का दावा है कि वायरल क्लिप 'AI जनरेटेड' है और उर्मिला उन्हें बदनाम करने और जबरन वसूली (Extortion) करने की कोशिश कर रही हैं.

मामले की पृष्ठभूमि

सितंबर 2022 में ऋषिकेश के वनन्तरा रिसॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को कोर्ट पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुका है. हालांकि, वह 'VIP' कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, यह रहस्य आज भी उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है.