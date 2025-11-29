'एसआईआर का विरोध करने वालों को जनता सबक सिखाएगी', विपक्ष को भाजपा नेताओं ने दिया जवाब

Manoj Tiwari on Rohini Acharya

नई दिल्ली, 29 नवंबर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर सियासत जारी है. खासकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध किया जा रहा है. इस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने शनिवार को करारा जवाब दिया और कहा कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, उन्हें जनता सबक सिखाएगी. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “एसआईआर जरूर होगा. यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है. अगर कोई वोट अवैध पाया जाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और अगर कोई वैध वोट गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसे फिर से जोड़ा जाएगा."

इसके साथ ही, मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, उन्हें जनता सबक सिखाएगी. बिहार में हार के बाद कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग पर मनोज तिवारी ने कहा, "उन्हें अपनी हार का रिव्यू करने दें. हम अगले पांच सालों में बिहार को खुशहाल बनाने पर फोकस करेंगे." वहीं, टीएमसी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, "टीएमसी चुनाव आयोग का मजाक उड़ाना चाहती है. ये लोग चुनाव आयोग गए और वहां सिर्फ बयान दे रहे हैं. एसआईआर बिहार में पूरी तरह ठीक रहा, लेकिन जब बंगाल में ऐसा हुआ, तो उन्हें लगता है कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है. वे सिर्फ अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं."

बिहार में भाजपा की सहयोगी जदयू के नेताओं ने भी एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया है. जदयू विधायक नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि वोटर लिस्ट में समय-समय पर बदलाव होना चाहिए और यह पहले भी लगातार होता रहा है. बिहार में हुए एसआईआर के बारे में बताते हुए नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा, "बिहार में कोई परेशानी नहीं हुई. मरे हुए लोगों और जो अब यहां नहीं रहते, उनके नाम हटाने का काम हुआ. अगर कोई यहां का रहने वाला है, तो उसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट या दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करना चाहिए. वोटर लिस्ट में बदलाव रेगुलर होता रहा है और जो लोग हंगामा कर रहे हैं, वे बेवजह ऐसा कर रहे हैं."