मुरादाबाद: SIR अभियान में तैनात BLO ने तनाव में आकर दी जान; सुसाइड नोट में लिखा- काम का दबाव था

Moradabad BLO Suicide: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) अभियान में तैनात BLO और शिक्षक सर्वेश सिंह ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना ने जिले के शिक्षकों और BLO कर्मचारियों को झकझोर दिया है, वहीं क्षेत्र में गहरा शोक और आक्रोश व्याप्त है.

सुसाइड नोट की बातें

घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें सर्वेश सिंह ने SIR कार्य से जुड़े दबाव और चुनौतियों का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा-“मुझे इस कार्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा. रात को 2–3 घंटे भी नहीं सो पाता हूं। मेरी 4 छोटी बेटियां हैं, जिनमें से 2 बीमार हैं। परिवार ने हिम्मत दी, लेकिन मैं हार गया।” नोट से स्पष्ट है कि वे लंबे समय से भारी मानसिक दबाव में थे और तकनीकी प्रक्रिया व फील्ड वर्क उन्हें मुश्किल लग रहा था. यह भी पढ़े: Akhilesh Yadav On SIR: ‘समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है’, एसआईआर पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब

परिजनों ने क्या कहा

परिजनों के अनुसार, सर्वेश कई दिनों से SIR अभियान को लेकर अत्यधिक तनाव में थे. टारगेट पूरा न होने की चिंता और लगातार नींद न आने से उनकी स्थिति बिगड़ रही थी.परिवार उन्हें समझाता रहा, लेकिन वे काम के बोझ और जिम्मेदारियों से टूटते जा रहे थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

BLO ने गहरी चिंता व्यक्त

घटना के बाद BLO व शिक्षकों ने गहरी चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि SIR अभियान के दौरान फील्ड कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव रहता है, जबकि कई बार उन्हें पूरा प्रशिक्षण भी नहीं मिलता. ऐप आधारित कार्य और तकनीकी दिक्कतों के कारण तनाव और बढ़ जाता है. कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि SIR जैसे अभियानों में फील्ड स्टाफ को उचित प्रशिक्षण, पर्याप्त समय और आवश्यक सहयोग दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.