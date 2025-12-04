Swaraj Kaushal Dies: सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का 73 साल की उम्र में निधन

स्वराज कौशल का निधन (Photo: X|@BansuriSwaraj)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर: वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल (Swaraj Kaushal ) दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के पति तथा BJP सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे. उनका आज गुरुवार 4 दिसम्बर को निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे. BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया पर पिता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, अनुशासन, सादगी, देशभक्ति और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी है, जो कभी कम नहीं होगी.” उन्होंने आगे कहा, “आपके जाने से दिल में गहरा दर्द है, लेकिन इस विश्वास से शक्ति मिलती है कि अब आप ईश्वर की उपस्थिति में मां से दोबारा मिल गए हैं.” बांसुरी ने इसे अपना सौभाग्य बताया कि वह स्वराज कौशल की बेटी हैं, और लिखा कि उनके पिता की विरासत, मूल्य और आशीर्वाद ही आगे के हर सफर की आधारशिला बने रहेंगे.

कई राजनीतिक नेताओं ने स्वराज कौशल को श्रद्धांजलि अर्पित की. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार शाम लोधी रोड श्मशान घाट में किया गया. 12 जुलाई 1952 को सोलन में जन्मे कौशल एक प्रतिष्ठित क्रिमिनल वकील थे. उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ में अपनी शिक्षा पूरी की और 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. स्वराज कौशल ने 1998 से 2004 के बीच हरियाणा विकास पार्टी के नेता के रूप में संसद सदस्य की भूमिका निभाई और हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। वे 1998–99 और फिर 2000–2004 तक राज्यसभा के सदस्य रहे.

पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी। आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब माँ के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य… pic.twitter.com/imqpUb2DMS — Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) December 4, 2025

स्वराज कौशल ने 1975 में सुषमा स्वराज से विवाह किया था. उनकी इकलौती बेटी बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) वर्तमान में नई दिल्ली सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं. सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया.

अपने लंबे करियर में स्वराज कौशल ने पूर्वोत्तर भारत और वहां की उग्रवाद से जुड़ी परिस्थितियों के विशेषज्ञ के रूप में विशेष पहचान बनाई. उन्हें 1986 के मिजोरम शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है.