चुनाव आयोग का फैसला, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR अभियान की समय-सीमा एक हफ्ते बढ़ाई; अब 11 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फ़ार्म

(Photo Credits ANI)

SIR Deadline: भारतीय चुनाव आयोग (EC) ने देश के 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जारी Special Intensive Revision (SIR) अभियान की समय-सीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. अब मतदाता फॉर्म जमा करने की नई अंतिम तिथि 4 दिसंबर के स्थान पर 11 दिसंबर 2025 कर दी गई है.

EC के इस निर्णय से उन मतदाताओं को राहत मिलेगी, जो अपना नाम जोड़ना, हटाना या सुधारना चाहते हैं. साथ ही BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और स्थानीय चुनाव कर्मियों के लिए भी यह विस्तार काम को सुगमता से पूरा करने में सहायक होगा. यह भी पढ़े; VIDEO: यूपी के गोंडा में SIR के बीच BLO ने जहर खाया, काम के दबाव को लेकर अधिकारियों पर आरोप

नया संशोधित शेड्यूल इस प्रकार है

12–15 दिसंबर 2025: कंट्रोल टेबल अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार

16 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026: दावे और आपत्तियों की अवधि

16 दिसंबर 2025 – 7 फरवरी 2026: सुनवाई, सत्यापन और दावों–आपत्तियों का निस्तारण (ERO द्वारा)

10 फरवरी 2026: मतदाता सूचियों की जांच व आयोग से अंतिम अनुमति की अंतिम तिथि

14 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

इन 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है अभियान