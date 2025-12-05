Team India ODI Stats At Visakhapatnam: विशाखापत्तनम में शानदार है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड, जानें कैसा रहा मैच-दर-मैच प्रदर्शन?

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार है. यह मैच दोनों ही टीमों के लिए सीरीज जीतने के लिहाज से निर्णायक है. विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने अब तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें 7 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि दो मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच बेनतीजा रहा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका आखिरी वनडे के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों के बीच होगा रोचक भिड़त, ये दिग्गज बदल सकते है मैच का रुख

इस मैदान पर भारत ने पहली बार 5 अप्रैल 2005 को वनडे मैच खेला था, जिसमें उसने पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद 17 फरवरी 2007 को टीम इंडिया ने यहां श्रीलंका के विरुद्ध 7 विकेट से मुकाबला जीता.

20 अक्टूबर 2010 को भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली बार मैच खेला, जिसे 5 विकेट से अपने नाम किया. 2 दिसंबर 2011 को टीम इंडिया ने इसी अंतर के साथ वेस्टइंडीज के विरुद्ध जीत दर्ज की.

24 नवंबर 2013 को भारत ने पहली बार इस मैदान पर वनडे मैच गंवाया. वेस्टइंडीज ने पिछली हार का बदला लेते हुए भारत को 2 विकेट से शिकस्त दी.

29 अक्टूबर 2016 को भारत ने इस मैदान पर न्यूजीलैंड को 190 रन से रौंदा, जिसके बाद 17 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के विरुद्ध 8 विकेट से जीत दर्ज की.

24 अक्टूबर 2018 को इस मैदान पर भारत और वेस्टंडीज के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने 321-321 रन बनाए। यह मैच टाई रहा.

18 दिसंबर 2019 को भारत ने इस मैदान पर वेस्टइंडीज के विरुद्ध 107 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इसके बाद 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहां भारत को महज 117 रन पर समेटकर 10 विकेट से जीत दर्ज की.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारत ने रांची में खेले गए वनडे सीरीज के शुरुआती मुकाबले को 17 रन से अपने नाम किया. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगले मैच को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. ऐसे में सीरीज का तीसरा मुकाबला निर्णायक बन गया है.