OpenAI: भारत ओपनएआई का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है; सीईओ सैम ऑल्टमैन

नई दिल्ली, 8 अगस्त : ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के अनुसार, भारत, अमेरिका के बाद दुनिया में ओपनएआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और निकट भविष्य में यह उसका सबसे बड़ा बाजार बन सकता है. उन्होंने आगे कहा कि ओपनएआई भारत को एक तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में देखता है, जहां एआई की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाने की योजना है.

ऑल्टमैन ने चैटजीपीटी को संचालित करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन जीपीटी-5 को लॉन्च करते हुए कहा,"यह अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यूजर्स एआई का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के नागरिक एआई का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वाकई अद्भुत और अनूठा है." उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अपने उत्पादों को भारतीय यूजर्स के लिए अधिक प्रभावी और किफायती बनाने के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ काम कर रही है और वह सितंबर में देश का दौरा करने की योजना बना रहे हैं.

जून में, ओपनएआई ने सरकार के इंडियाएआई मिशन के साथ साझेदारी में गुरुवार को अपने शिक्षा प्लेटफॉर्म का पहला अंतरराष्ट्रीय विस्तार शुरू किया, जो पूरे देश में एआई कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच का विस्तार करने में मदद करेगा. 'ओपनएआई एकेडमी इंडिया' नामक इस पहल का उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते डेवलपर समुदाय, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स व इनोवेटर्स के नेटवर्क का उपयोग करते हुए एआई शिक्षा और उपकरणों तक पहुंच को व्यापक बनाना है.

यह छात्रों, डेवलपर्स, शिक्षकों, सिविल सेवकों, गैर-लाभकारी संस्थाओं के लीडर्स और छोटे व्यवसाय मालिकों शिक्षार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एआई कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच का विस्तार कर इंडियाएआई मिशन के 'फ्यूचरस्किल्स' स्तंभ का समर्थन करेगा. ओपनएआई के मुख्य रणनीति अधिकारी, जेसन क्वोन ने कहा, "भारत एआई विकास के लिए दुनिया के सबसे गतिशील देशों में से एक है, जहां अडॉप्शन और इनोवेशन में तेज गति से वृद्धि हो रही है."

कंपनी के अनुसार, "हम जीपीटी-5 , अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ एआई प्रणाली, पेश कर रहे हैं. जीपीटी-5 , हमारे सभी पिछले मॉडलों की तुलना में बुद्धिमत्ता के मामले में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जिसमें कोडिंग, गणित, लेखन, स्वास्थ्य, दृश्य बोध आदि क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रदर्शन शामिल है." जीपीटी-5 सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है, प्लस सब्सक्राइबर्स इसका अधिक इस्तेमाल कर पाएंगे और प्रो ग्राहकों को जीपीटी-5 प्रो तक पहुंच मिलेगी.

कंपनी ने कहा, "जीपीटी-5 एक यूनिफाइड सिस्टम है, जिसमें एक स्मार्ट, कुशल मॉडल है, जो अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देता है, कठिन समस्याओं के लिए एक डीपर रिजनिंग मॉडल (जीपीटी‑5 थिंकिंग) और एक रियल-टाइम राउटर है जो बातचीत के प्रकार, जटिलता, उपकरण की जरूरतों और स्पष्ट इरादे के आधार पर तुरंत निर्णय लेता है कि किसका उपयोग करना है."