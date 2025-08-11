Turkiye Earthquake News: तुर्की के पश्चिमी इलाके में रविवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई. स्थानीय मीडिया के अनुसार, झटके कई प्रांतों में महसूस हुए, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. हालांकि अभी तक किसी तरह के बड़े नुकसान या हताहतों की खबर नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के झटके आफ्टरशॉक का हिस्सा भी हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं.

