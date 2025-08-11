Turkiye Earthquake News: तुर्की के पश्चिमी इलाके में रविवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई. स्थानीय मीडिया के अनुसार, झटके कई प्रांतों में महसूस हुए, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. हालांकि अभी तक किसी तरह के बड़े नुकसान या हताहतों की खबर नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के झटके आफ्टरशॉक का हिस्सा भी हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं.

ये भी पढें: ‘हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे’: पाकिस्तानी सेना प्रमुख Asim Munir की गीदड़भभकी, भारत को Nuclear Attack की दी धमकी

तुर्की के पश्चिमी हिस्से में 6.1 तीव्रता का भूकंप

An earthquake of magnitude 6.1 struck western Turkey on Sunday, the country's AFAD disaster management authority said, while local media said the quake was felt across multiple provinces: Reuters pic.twitter.com/2IWOMjNDNe — ANI (@ANI) August 10, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)