'हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे': पाकिस्तानी सेना प्रमुख Asim Munir की गीदड़भभकी, भारत को Nuclear Attack की दी धमकी

Asim Munir Nuclear Threat: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका में दिए एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है. टाम्पा में आयोजित एक ब्लैक-टाई डिनर के दौरान मुनीर ने कहा कि अगर भारत के साथ भविष्य में पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आया, तो वे "आधी दुनिया" को साथ ले डुबो देंगे. उनके शब्दों में, "हम एक परमाणु ताकत हैं. अगर हमें लगे कि हम खत्म हो रहे हैं, तो आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे." मुनीर ने सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि भारत अगर बांध बनाएगा तो "10 मिसाइलों से उसे उड़ा देंगे".

उन्होंने कहा, "सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह."

असीम मुनीर ने फिर दी गीदड़भभकी

उन्होंने भारत के संसाधनों को निशाना बनाने की धमकी भी दी और कहा कि हमला पूर्व से शुरू कर पश्चिम तक जाएगा. मुनीर ने एक उदाहरण देते हुए कहा, "भारत चमकती मर्सिडीज है और हम बजरी से भरा डंप ट्रक. टकराने पर नुकसान किसका होगा, यह सोच लीजिए."

मुकेश अंबानी का भी किया जिक्र?

इस कार्यक्रम में मोबाइल और डिजिटल डिवाइस ले जाने पर पाबंदी थी और भाषण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड जारी नहीं किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर ने भारत पर कई तीखे बयान दिए और यहां तक कि मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ एक धार्मिक संदेश ट्वीट करवाने का भी जिक्र किया.

पाकिस्तान में निवेश के लिए गिड़गिड़ाए

मुनीर टाम्पा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए कमांडर के चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ मुलाकात की और पाकिस्तानी डायस्पोरा से निवेश बढ़ाने की अपील की.

पाकिस्तान को ले डूबेंगे असीम मुनीर

मुनीर का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल है और यह परमाणु धमकी अंतरराष्ट्रीय चिंता को बढ़ा सकती है.

