VIDEO: पीएम मोदी आज दिल्ली में सांसदों के लिए बने 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का करेंगे उद्घाटन; जानें इन आलिशान इमारतों में क्या-क्या हैं सुविधाएं

पीएम मोदी (Photo Credits ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 11 अगस्त को सुबह 10 बजे नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए निर्मित 184 नए टाइप-7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाएंगे। इसके साथ ही वे श्रमजीवियों से संवाद करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे.

जानें इमारत की डिजाइन के बारे में

यह आवासीय परिसर आत्मनिर्भर रूप से डिजाइन किया गया है. यह सांसदों की कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है. परियोजना में हरित तकनीकों को अपनाया गया है, जो ग्रिहा की 3-स्टार रेटिंग मानकों के अनुरूप है और राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 का पालन करती है. इन पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विशेषताओं से ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान मिलने की उम्मीद है.

देखें इमारत की वीडियो

नए फ्लैट्स में ख़ास सुविधाएँ

निर्माण में उन्नत तकनीक, खासतौर पर एल्यूमिनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक कंक्रीट का उपयोग किया गया है, जिससे परियोजना को समय पर पूरा किया जा सका और संरचनात्मक मजबूती भी सुनिश्चित की गई. यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है, जो समावेशी डिजाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

संसद सदस्यों के लिए पर्याप्त आवास की कमी के कारण इस परियोजना का विकास जरूरी हो गया था। भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण, भूमि उपयोग को अनुकूलित करने और रखरखाव लागत को न्यूनतम करने के उद्देश्य से वर्टिकल निर्माण को प्राथमिकता दी गई है.

फ्लैट में 5,000 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया

हर फ्लैट में लगभग 5,000 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया उपलब्ध है, जो आवासीय और आधिकारिक कार्यों के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। कार्यालय, स्टाफ आवास और सामुदायिक केंद्र के लिए समर्पित क्षेत्र भी परिसर में शामिल हैं, जिससे सांसदों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

भूकंप-रोधी इमारत

परिसर की सभी इमारतें आधुनिक संरचनात्मक डिजाइन मानकों के अनुसार भूकंप-रोधी बनाई गई हैं. साथ ही, एक व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है ताकि सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.