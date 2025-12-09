Fact Check: दिल्ली के 4-स्टार होटल का MMS निकला फर्जी, जुबिन नौटियाल गाने वाली स्ट्राइक की कहानी भी मनगढंत; जानें सच्चाई

Delhi Hotel Viral Video Fact Check

Delhi Hotel Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के एक 4-स्टार होटल में हनीमून मना रहे कपल की चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग की गई. वीडियो में कहा गया कि कमरे में छुपा कैमरा लगाया गया था और उसकी फुटेज लीक हो गई. साथ ही यह भी दावा किया गया कि वीडियो में जुबिन नौटियाल का गाना चल रहा था, जिसके चलते T-Series ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी और क्लिप तुरंत हट गई. हालांकि जांच में पता चला कि यह पूरा वीडियो मज़ाक और व्यंग्य के तौर पर बनाया गया था.

वीडियो में किए गए दावे निकले मनगढ़ंत

वायरल क्लिप में एक शख्स यह बताते हुए नजर आता है कि जैसे ही कपल का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर आया, पुलिस और साइबर सेल हरकत में आ गए. वह यह भी कहता है कि कपल बेहद परेशान था और माहौल इतना तनावपूर्ण था कि पुलिस तक को समझ नहीं आया क्या करें. लेकिन बाद में साफ हुआ कि यह आदमी एक व्यंग्यात्मक स्क्रिप्ट बोल रहा था और असल में ऐसा कोई मामला दिल्ली में सामने नहीं आया.

कानून क्या कहते हैं, जानना जरूरी

इस वायरल अफवाह के साथ जरूरी है यह जानना कि अगर किसी होटल में वाकई छिपा कैमरा लगाया जाए तो यह गंभीर अपराध है. किसी की निजी रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति लीक करना BNS Act की धारा 77 और IT Act की धारा 66E के तहत दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है. किसी की प्राइवेसी से खिलवाड़ करने वालों पर तुरंत केस किया जा सकता है.

कहां करें शिकायत?

अगर किसी व्यक्ति का निजी वीडियो लीक हुआ है तो इसकी शिकायत तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल में की जा सकती है. इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल [https://cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. पुलिस प्लेटफॉर्म को वीडियो हटाने के लिए सीधे टेकेडाउन नोटिस भेज सकती है.