IndiGo संकट: उड़ानों के कैंसलेशन पर DGCA का एक्शन, 10% कटौती के बीच कंपनी के CEO को भेजा समन

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

IndiGoCrisis: देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में हाल के दिनों में लगातार कैंसलेशन ने यात्रियों में भारी असंतोष पैदा कर दिया है. इस पर सिविल एविएशन नियामक प्राधिकरण (DGCA) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विमानों के उडान में 10 फीसदी कटौती के बीच कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स को नोटिस भेजा है. DGCA ने कंपनी के CEO एल्बर्स को कल दोपहर 3 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित होने का समन दिया है.

DGCA ने एयरलाइन से स्पष्ट जवाब और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि उड़ानों में अचानक कटौती और रद्दीकरण के पीछे क्या कारण हैं और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कैसे कम किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और समय पर सेवा प्राथमिकता है, और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह भी पढ़े: Indigo Crisis: सरकार का इंडिगो पर बड़ा एक्शन; उड़ानों में 10% की कटौती, एविएशन मंत्री से मिले एयरलाइन के CEO

इंडिगो के प्रवक्ता ने क्या कहा

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन तकनीकी और परिचालन कारणों से कुछ उड़ानों में कटौती कर रही है, लेकिन यह कदम अस्थायी है और जल्द ही सभी उड़ानों नियमित रूप से संचालित होंगी.वहीं, यात्रियों ने सोशल मीडिया और शिकायत पोर्टल पर एयरलाइन की नीति पर नाराजगी जताई है.

विशेषज्ञों ने क्या कहा

विशेषज्ञों के अनुसार, यह DGCA की कड़ी कार्रवाई इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन के लिए एक चेतावनी है कि यात्रियों की सुविधा और उड़ानों की विश्वसनीयता सर्वोपरि है। आगामी दिनों में DGCA की समीक्षा बैठक में इंडिगो को विस्तृत रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।.