Viral Video: कनाडा के बीच पर साबुन से नहाते दिखे चार 'भारतीय'? सोशल मीडिया पर मचा बवाल, लोगों ने उठाए सवाल

Photo- @KirkLubimov/X

Canada Beach Viral Video: कनाडा के एक बीच पर चार लोगों का साबुन और शैम्पू के साथ नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि वे भारतीय मूल के हैं, जो खुलेआम समुद्री पानी में साबुन और शैम्पू से नहाते नजर आ रहे हैं. वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर ऑनलाइन वायरल कर दिया. स्थानीय लोगों और नेटिजन्स ने इस हरकत की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि बीच या किसी भी प्राकृतिक जलस्रोत में साबुन का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए हानिकारक है. वीडियो पर कई तीखे और नस्लभेदी कमेंट भी देखने को मिले.

हालांकि अब तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में दिख रहे लोग वास्तव में भारतीय हैं या नहीं.

'कनाडा के समुद्र तट विदेशियों के लिए स्नानघर बन रहे हैं'

Canada's beaches are turning to baths for foreigners. Canada's transformation to a 3rd world country happening daily. pic.twitter.com/DPnhy3dlve — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) August 9, 2025

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

नेटिजन्स की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "हमारे देश का पानी आपका बाथटब नहीं है. यहां लोग तैरने आते हैं और आप इसे गंदा कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए." एक अन्य ने कहा, "प्राकृतिक जलस्रोतों में साबुन का इस्तेमाल कानूनन गलत है और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है."

कई लोग मानते हैं कि आलोचना का केंद्र सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान होना चाहिए, न कि किसी की जातीय पहचान.

पर्यावरण संरक्षण के नियमों पर सवाल

विशेषज्ञों के मुताबिक, समुद्र, झील या नदी में साबुन और डिटर्जेंट के रसायन घुलने से पानी का पीएच लेवल बदल सकता है, जिससे जलीय पौधों और मछलियों की संख्या पर नकारात्मक असर पड़ता है. यह प्रदूषण धीरे-धीरे इंसानों के लिए भी हानिकारक हो सकता है.

इस घटना ने न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के नियमों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि जागरूकता की कमी कैसे सुंदर और स्वच्छ बीचों को प्रदूषण की ओर धकेल सकती है. स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे मामलों पर सख्त जुर्माना और निगरानी व्यवस्था लागू की जाए.