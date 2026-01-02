Namo Bharat ‘MMS Leak’ Row: दिल्ली–मेरठ RRTS ट्रेन के S*x वीडियो में दिखे कपल ने की सगाई, शादी की तारीख तय

RRTS Train Couple Video (Photo Credits: X/@howdy_guddu)

Namo Bharat ‘MMS Leak’ Row: एक चौंकाने वाली घटना में, पिछले महीने नमो भारत (Namo Bharat) (RRTS) ट्रेन से 'MMS वीडियो लीक' (MMS Video Leak) के सिलसिले में सुर्खियों में आए कपल की कथित तौर पर सगाई हो गई है. दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर (Delhi-Meerut Corridor) पर उनके यौन कृत्यों को दिखाने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद, दोनों के परिवारों ने कथित तौर पर शादी के जरिए उनके रिश्ते को औपचारिक बनाने के लिए कदम उठाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल की शादी की तारीख तय हो गई है और समारोह अगले सात दिनों के भीतर होने वाला है.

यह घटना सबसे पहले दिसंबर 2025 के आखिर में सामने आई, जब एक चलती हुई नमो भारत ट्रेन के अंदर 'आपत्तिजनक हरकतें' करते हुए कपल का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा. फुटेज, जो ट्रेन के CCTV फीड से रिकॉर्ड किया गया था और बाद में लीक हो गया, उसमें कपल को यौन हरकतें करते हुए दिखाया गया था, जब दिल्ली-मेरठ RRTS ट्रेन मोदीनगर (उत्तर) स्टेशन के पास पहुंच रही थी. यह घटना 24 नवंबर को हुई थी.

सेक्स वीडियो लीक होने के बाद, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने एक ट्रेन ऑपरेटर, ऋषभ कुमार को सस्पेंड कर दिया था और यात्रियों का वीडियो बनाने और बाद में उसे सर्कुलेट करने के आरोप में उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी. कपल पर पब्लिक में अश्लीलता फैलाने का भी केस दर्ज किया गया था. यह भी पढ़ें: Viral Instagram 19 Minutes MMS Leak: इन्स्टाग्राम पर 19 मिनट वीडियो वायरल होने के बाद क्या लड़की ने की आत्महत्या, जानें खबर सच या अफवाह

कानूनी विवाद से शादी तक

सोशल मीडिया पर बवाल और उसके बाद पुलिस जांच के बाद, कथित तौर पर दोनों छात्रों के परिवार स्थिति पर चर्चा करने के लिए मिले. पब्लिक स्कैंडल और सामाजिक दबाव को खत्म करने के लिए, परिवारों ने औपचारिक रूप से शादी करने का फैसला किया. एक हफ्ते के अंदर शादी करने के फैसले को कई लोग विवाद को खत्म करने और इस बड़े पैमाने पर प्रचारित घटना को 'सामाजिक रूप से स्वीकार्य' नतीजा देने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं.

‘19 मिनट’ वायरल वीडियो विवाद

नमो भारत RRTS वीडियो को लेकर हालिया विवाद भारत के डिजिटल माहौल में एक बड़े, ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है. यह घटना वायरल '19 मिनट 34 सेकंड' वीडियो ट्रेंड के बाद हुई है, जो एक लोकल घटना के तौर पर शुरू हुई थी और बाद में एक आम 'MMS' सर्च ट्रेंड में बदल गई. खास '19 मिनट 34 सेकंड' शब्द को असल में एक बंगाली इंस्टाग्राम कपल, सोफिक SK और सोनाली दुस्तु के प्राइवेट फुटेज के कथित लीक के बाद पॉपुलैरिटी मिली थी. यह भी पढ़ें: The 19-Minute Viral MMS: एमएमएस का क्रेज़ नहीं, हमारी डिजिटल भूख समस्या है, नाइनटीन मिनट वायरल वीडियो सर्च लिंक पर क्लिक कर सायबर जाल में फंस रहे लोग

एक बार जब सर्च टर्म पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगा, तो गलत इरादे वाले लोगों ने इसका इस्तेमाल पॉपुलर इंटरनेट पर्सनैलिटीज को टारगेट करने के लिए करना शुरू कर दिया. बिना मतलब के या मनगढ़ंत क्लिप्स को '19 मिनट' टैग के साथ गलत लेबल करके, इन लोगों ने व्यूज और एंगेजमेंट के लिए लोगों की जिज्ञासा का फायदा उठाने की कोशिश की. इस गलत लेबलिंग ट्रेंड के जाने-माने पीड़ितों में पायल गेमिंग (पायल धारे) और मेघालय की इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत शामिल हैं.