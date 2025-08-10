'मोदी मेरे डैडी हैं'...UK में महिला से मारपीट के आरोप पर चिल्लाया भारतीय शख्स, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल
अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है. (Photo : X)

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ब्रिटेन (UK) के टॉवर हैमलेट्स इलाके में एक भारतीय शख्स, जिसका नाम सूर्या बताया जा रहा है, मुश्किल में घिरा दिखता है. उस पर एक बस स्टॉप पर एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप है, जिसके बाद वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, "मोदी मेरे डैडी हैं" (Modi is my Daddy).

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में सूर्या (Surya) काफी परेशान और घबराया हुआ लग रहा है. वह अपने ऊपर लगे मारपीट के आरोपों से साफ इनकार कर रहा है. आसपास खड़े लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सूर्या का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है और उसका शोषण किया गया है. इसी घबराहट और तनाव के बीच वह अजीबोगरीब बातें करने लगता है और चिल्लाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पिता हैं.

सूर्या की हालत देखकर लगता है कि वो बहुत परेशान है. वो कह रहा है कि वो यूके में पिछले पांच साल से अपनी बेसिक सैलरी भी नहीं मिली है, और खुद को मॉडर्न स्लेवरी का शिकार बता रहा है. वो यूके की महंगाई और लिविंग कॉस्ट पर भी भड़क रहा है, कहता है कि ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है. इसी बीच, वो अचानक चिल्लाता है कि "मोदी मेरा डैडी है!

सबूतों की कमी और मेंटल हेल्थ का एंगल

इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि मारपीट का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है. आसपास खड़े लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन घटना का कोई CCTV फुटेज या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

वीडियो देखने पर कई लोगों का मानना है कि यह शायद एक मेंटल हेल्थ से जुड़ा मामला हो सकता है, जहां व्यक्ति अत्यधिक तनाव या किसी मानसिक परेशानी के कारण ऐसा बर्ताव कर रहा था. बताया जा रहा है कि पुलिस को वहां बुलाया भी गया, लेकिन वे बिना रुके चले गए.

कोई गिरफ्तारी नहीं

अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. कुछ लोग इसे मारपीट की घटना मान रहे हैं, तो वहीं कई लोग सूर्या की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं. "मोदी मेरे डैडी हैं" वाला बयान इस पूरी घटना का सबसे वायरल हिस्सा बन गया है, जिसकी वजह से यह वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा.