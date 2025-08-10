Crystal Palace Win Community Shield 2025 Title: क्रिस्टल पैलेस ने पहली बार जीती कम्युनिटी शील्ड, लिवरपूल को पेनल्टी मैच में 3-2 से मात देकर कब्जा किया खिताब

Crystal Palace vs Liverpool(Photo credit: X @EmiratesFACup)

Crystal Palace vs Liverpool, Community Shield 2025 Title: वेम्बली स्टेडियम में खेले गए 2025 FA कम्युनिटी शील्ड के फाइनल में क्रिस्टल पैलेस ने रोमांचक मुकाबले में प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अपनी पहली कम्युनिटी शील्ड का खिताब जीता. यह मैच नियमित समय में 2-2 की गोलों से ड्रॉ हुआ था, जिसके बाद विजेता टीम पेनल्टी शूटआउट में तय हुई. मैच की शुरुआत से पहले ही वेम्बली में एक भावुक पल था, जहां लिवरपूल के दिवंगत फुटबॉलर डियोगो जोटा और उनके भाई एंड्रे सिल्वा को याद किया गया. उनकी याद में एक श्रद्धांजलि समारोह भी आयोजित हुआ, जिसने पूरे स्टेडियम को भावुक कर दिया. मैच की शुरुआत तेज़ रही और चौथे मिनट में लिवरपूल के नए साइनिंग ह्यूगो एकितिके ने गोल करके टीम को बढ़त दिला दी. इस गोल ने दर्शकों को जल्द ही बड़े मुकाबले की झलक दिखाई. इसके बाद 17वें मिनट में क्रिस्टल पैलेस के जीन-फिलिप मैटेता ने गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया और मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया. लेकिन लिवरपूल ने बिना देर किए 21वें मिनट में फिर से बढ़त हासिल कर ली, जब जरेमी फ्रिमपोंग ने डोमिनिक श्ज़ोबोसलाई की पासिंग गेंद पर चालाकी से गोल किया. इस गोल ने पहले हाफ में लिवरपूल को 2-1 की बढ़त दिलाई. क्रिस्टल पैलेस ने पहली बार जीती कम्युनिटी शील्ड

पहले हाफ के खत्म होने तक यही स्कोर रहा, लेकिन दूसरे हाफ में क्रिस्टल पैलेस ने 77वें मिनट में इस्माइला सर्र की मदद से फिर से बराबरी हासिल कर ली. इस गोल ने मैच का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया और दोनों टीमों को 2-2 से बराबर लेकर मैच को खत्म करने के लिए मजबूर किया. नियमित समय के बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां दोनों टीमों ने कसी हुई फाइट दी. अंतत: क्रिस्टल पैलेस ने पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से विजय हासिल की. जीत का निर्णायक पेनल्टी क्रिस्टल पैलेस के जस्टिन डेवेनी ने भरा, और इस पर टीम और उनके समर्थक खुशी से झूम उठे.

यह जीत क्रिस्टल पैलेस के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि यह उनकी पहली कम्युनिटी शील्ड ट्रॉफी है. यह ट्रॉफी क्लब के ट्रॉफी कैबिनेट में नया अध्याय जोड़ती है और उन्हें इंग्लिश फुटबॉल के बड़े मुकाबलों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगी