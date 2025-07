Is Elon Musk Buying Real Madrid? क्या रियल मैड्रिड खरीद रहे हैं एलन मस्क? मैनेजर ज़ाबी अलोंसो को निकाले जाने की अफवाह सच या झूठ? जानिए वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई

Is Elon Musk Buying Real Madrid? रियल मैड्रिड दुनिया के कुछ बेहतरीन फुटबॉलर्स से जुड़ा हुआ क्लब है और अपने बड़े ट्रांसफर खर्चों के लिए जाना जाता है, खासकर "गैलेक्टिको युग" के दौरान पहली बार 2000 से 2006 और दूसरी बार 2009 से 2018 के बीच, क्लब अध्यक्ष फ्लोरेंटीनो पेरेज़ के नेतृत्व में, ऐसे में जब टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाने वाले एलन मस्क के रियल मैड्रिड को खरीदने की अफवाहें सामने आईं, तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया, नई मैनेजर ज़ाबी अलोंसो के नेतृत्व में रियल मैड्रिड 2025 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतने में असफल रहा, जिससे एलन मस्क द्वारा क्लब खरीदने और पूर्व बायर्न म्यूनिख कोच अलोंसो को बर्खास्त करने की अफवाहों को और हवा मिल गई. क्या एशिया कप के बाद कोचिंग स्टाफ से मोर्ने मोर्कल और रायन टेन डोस्चेट को हटाएगा BCCI? जानिए क्या हैं वायरल रिपोर्ट की पूरी सच्चाई

फेसबुक पर मार्विन किंग नामक एक यूज़र ने सबसे पहले यह दावा किया कि एलन मस्क रियल मैड्रिड को खरीदने जा रहे हैं और उन्होंने ज़ाबी अलोंसो को कोच पद से हटा दिया है. इसके बाद यह दावा इंटरनेट पर वायरल हो गया और कई यूज़र्स ने इस खबर को सच मानते हुए शेयर करना शुरू कर दिया.

एलन मस्क द्वारा रियल मैड्रिड खरीदने और ज़ाबी अलोंसो को नौकरी से निकालने का एक और दावा

क्या वाकई टेस्ला के मालिक एलन मस्क रियल मैड्रिड खरीद रहे हैं और मैनेजर ज़ाबी अलोंसो को हटा रहे हैं? आइए जानते हैं सच्चाई

सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि एलन मस्क अक्सर ट्विटर पर स्पोर्ट्स टीम खरीदने को लेकर मजाकिया ट्वीट करते रहे हैं. यह चलन तब चर्चा में आया था जब उन्होंने 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने की बात ट्वीट की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने एक फैन को जवाब देते हुए साफ किया था कि वह कोई स्पोर्ट्स टीम नहीं खरीद रहे हैं और क्लब ओनरशिप में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. इससे स्पष्ट होता है कि रियल मैड्रिड को खरीदने और ज़ाबी अलोंसो को बर्खास्त करने की अफवाहें महज एक सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी कहानी है, जिसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

सबसे अहम बात यह है कि रियल मैड्रिड एक खरीदी जाने वाली क्लब है ही नहीं, क्योंकि यह एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन (Registered Association) के तौर पर संचालित होता है. ‘लॉस ब्लांकोस’ के स्वामित्व का अधिकार उसके समर्थकों के पास है, जिन्हें ‘सोशियोस’ (Socios) कहा जाता है. यही सोशियोस क्लब के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और क्लब के संचालन से जुड़े अहम फैसलों में भागीदारी निभाते हैं.

सोशियोस वे सदस्य होते हैं जो हर साल सदस्यता शुल्क चुकाते हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है. दिलचस्प बात यह है कि रियल मैड्रिड स्पेन के उन चार क्लबों में से एक है जो सामाजिक स्वामित्व वाले हैं. अन्य तीन क्लब हैं. बार्सिलोना, एथलेटिक क्लब (बिलबाओ), और ओसासुना, यही वजह है कि रियल मैड्रिड किसी भी अरबपति या उद्योगपति द्वारा खरीदा नहीं जा सकता, चाहे वह एलन मस्क ही क्यों न हों,

A membership harder to obtain than most national citizenships: Who are, and how to become a “SOCIO,” the esteemed owners of Real Madrid Club de Fútbol

