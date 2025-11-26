राजेंद्र पांचाल कौन हैं? जिनका मजाक उड़ा रहे विदेशी, सोशल मीडिया पर वायरल इस चेहरे के पीछे छिपी है एक रुला देने वाली कहानी

38 साल तक बंद था जबड़ा, अब विदेशी उड़ा रहे मजाक: जानिए राजेंद्र की दर्दनाक कहानी (Photo : X)

Who is Rajendra Panchal? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है. इस फोटो में एक शख्स नजर आ रहा है जिसका जबड़ा पूरी तरह से बंद है. कई विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर अमेरिकी यूजर्स, इस फोटो को शेयर कर रहे हैं और इसका मजाक उड़ा रहे हैं. वो इस तस्वीर के बहाने भारतीयों को "गंदा", "भिखारी" और "बेकार" जैसे नस्लवादी (रेसिस्ट) कमेंट्स कर रहे हैं.

लेकिन, सच्चाई यह है कि यह फोटो किसी रैंडम इंसान की नहीं, बल्कि एक मजदूर की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है. आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है.

कौन हैं राजेंद्र पांचाल और उनके साथ क्या हुआ था?

जिस शख्स की फोटो वायरल हो रही है, उनका नाम राजेंद्र पांचाल है. वो महाराष्ट्र के रहने वाले एक गरीब मजदूर हैं. उनकी कहानी बहुत दुखद है:

बचपन का हादसा: जब राजेंद्र सिर्फ 1 साल के थे, तो खेलते समय मुंह के बल गिर गए थे. इस चोट से उनका जबड़ा टूट गया और गलत जुड़ने की वजह से 'लॉक' (Fuse) हो गया.

38 साल का दर्द: घर में गरीबी थी, इसलिए इलाज नहीं हो सका. इसका नतीजा यह हुआ कि 38 साल तक राजेंद्र ने कभी रोटी या चावल नहीं खाया. वो सिर्फ तरल चीजें (Liquid) जैसे दूध, जूस या पतला दलिया ही ले पाते थे.

समाज का ताना: लोग उनका अजीब चेहरा देखकर मजाक उड़ाते थे, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए थे. वो लोगों से कम मिलते थे और बहुत शर्माते थे.

फिर बदली राजेंद्र की जिंदगी

साल 2017 में राजेंद्र की किस्मत बदली. पुणे के डॉ. गार्डे ने उनकी हालत देखी और फ्री में उनका ऑपरेशन किया. 39 साल के बाद पहली बार राजेंद्र ने ठोस खाना खाया और साफ-साफ बोलना शुरू किया. आज राजेंद्र बिल्कुल ठीक हैं, खाना खा रहे हैं और खुश हैं.

> He is Rajendra Panchal a man who lived with a fused jaw since age 1, survived on liquids for decades, and only ate solid food after 39 years. > Yet shameless wignats are mocking him, even though he has suffered so much 🤡 https://t.co/KFv9yWTvmQ pic.twitter.com/iEBeNYQ2QC — Cosmoshiv 🚩 (@CosmoShiv_) November 25, 2025

फोटो का गंदा इस्तेमाल क्यों हो रहा है?

दिक्कत यह है कि विदेशी यूजर्स राजेंद्र की ऑपरेशन से पहले की (पुरानी) फोटो निकालकर वायरल कर रहे हैं.