Iran पर बमबारी के लिए US ने भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल किया? जानें इस वायरल दावे की असली सच्चाई?

Fact Check: इजराइल-ईरान युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि ईरान पर "ऑपरेशन मिडनाइट हैमर" के दौरान अमेरिका ने भारत के एयरस्पेस का इस्तेमाल किया था. लेकिन अब इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है. पीआईबी फैक्ट चेक और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने भारत को बदनाम करने के लिए इस झूठ को हवा दी.

इनका मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ावा देना था. लेकिन भारत की वायुसेना इतनी सतर्क और मुस्तैद है कि बिना अनुमति किसी भी देश का सैन्य विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकता.

Several social media accounts have claimed that Indian Airspace was used by the United States to launch aircrafts against Iran during Operation #MidnightHammer #PIBFactCheck

❌ This claim is FAKE

❌Indian Airspace was NOT used by the United States during Operation… pic.twitter.com/8TdYU2DySC

— All India Radio News (@airnewsalerts) June 22, 2025