Adani Power Share Price: नए साल के पहले दिन अडानी पावर के शेयरों में भारी तेजी, 5% से ज्यादा उछला स्टॉक; जानें क्या हैं ताजा भाव

Adani Power Share Price Today, January 1, 2026: शेयर बाजार के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी सकारात्मक रही है, विशेष रूप से अडानी समूह की कंपनी 'अडाणी पावर लिमिटेड' (Adani Power Limited) के निवेशकों के लिए नए साल का पहला दिन खुशियां लेकर आया है, गुरुवार, 1 जनवरी 2026 को शुरुआती कारोबार के दौरान अडानी पावर के शेयरों में 5.12% की तेजी की तेजी दर्ज की गई, बाजार विश्लेषकों का मानना है कि बिजली क्षेत्र में बढ़ती मांग और कंपनी के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण निवेशकों ने इस स्टॉक में भारी दिलचस्पी दिखाई है, वैश्विक बाजारों में छुट्टी का माहौल होने के बावजूद भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 (Nifty 50) भी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है.

शेयर बाजार में आज का प्रदर्शन

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर अडानी पावर का शेयर आज ₹143.25 पर खुला और देखते ही देखते ₹153.16 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, सुबह करीब 11:00 बजे तक स्टॉक ₹150.31 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद भाव ₹142.99 के मुकाबले ₹7.32 या 5.12% की बढ़त दर्शाता है, बाजार में खरीदारी का दबाव इतना अधिक था कि सुबह के सत्र में ही कुल 18,03,619 शेयरों की खरीदारी के ऑर्डर देखे गए, जिससे इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) ₹150.23 के स्तर पर बना हुआ है.

अडानी पावर के शेयरों में भारी तेजी

लंबी अवधि में दिया मल्टीबैगर रिटर्न

अडानी पावर ने न केवल आज बल्कि पिछले कुछ वर्षों में भी निवेशकों को मालामाल किया है, आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले पांच वर्षों में इस स्टॉक ने 1,397.71% का विशाल रिटर्न दिया है, वहीं पिछले तीन वर्षों में निवेशकों की संपत्ति में 150.74% का इजाफा हुआ है, कंपनी की वर्तमान मार्केट कैप और थर्मल पावर उत्पादन में इसकी अग्रणी भूमिका इसे पावर सेक्टर के सबसे पसंदीदा शेयरों में से एक बनाती है.

