Shadab Jakati-Iram Controversy: ‘10 रुपए वाला बिस्किट’ फेम इन्फ्लुएंसर के रील पार्टनर ने पति खुर्शीद के गंभीर आरोपों के बाद रिश्ते पर दी सफाई (Watch Video)

खुर्शीद (बाएं)-इरम और शादाब जकाती (Photo Credits: X/@hindipatrakar)

Shadab Jakati-Iram Controversy: अपने ‘10 रुपये वाले बिस्किट’ (10 Rupees Wala Biscuit) के वायरल वीडियो (Viral Video) के लिए मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) शादाब जकाती (Shadab Jakati) एक बार फिर एक बड़े पब्लिक विवाद के केंद्र में आ गए हैं. यह ताजा विवाद इरम (Iram) के पति खुर्शीद (Khurshid) (जिन्हें सोनू के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ा है. इरम जकाती की अक्सर वीडियो को-स्टार और रील पार्टनर रही हैं. यह मामला हाल ही में तब बढ़ गया जब खुर्शीद उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पुलिस स्टेशन पहुंचे और दावा किया कि जकाती के प्रभाव से उनकी पारिवारिक जिंदगी खराब हो गई है. यह विवाद तब पब्लिक हुआ जब खुर्शीद सुरक्षा मांगने के लिए इंचोली पुलिस स्टेशन पहुंचे.

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, इरम, वीडियो बनाने के बहाने शादाब जकाती के साथ काफी समय बिताती हैं. खुर्शीद ने यह भी दावा किया कि इरम बिना बताए घर से चली जाती है और कथित तौर पर जकाती के साथ मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की ‘साजिश’ रच रही है.

एक वीडियो में, खुर्शीद खुद और अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी मांगते हुए दिखे. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के यूट्यूबर के साथ संबंध की वजह से उनके घर की शांति भंग हो गई है.

इरम के पति खुर्शीद ने पुलिस से मदद मांगी.

यह #मेरठ के खुर्शीद है. सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती ने खुर्शीद की बीबी इरम को "ऑनस्क्रीन" अपनी बीबी बना लिया. खुर्शीद का आरोप है कि इरम अब घर के बाहर रहती है. विरोध करने पर जकाती और इरम ने उसे जान से मारने की धमकी दी है थाने में खुर्शीद दहाड़े मारकर रो रहा है pic.twitter.com/LGjxYTbyU2 — Narendra Pratap (@hindipatrakar) January 2, 2026

इन्फ्लुएंसर इरम ने पति खुर्शीद के आरोपों पर जवाब दिया.

आरोपों के जवाब में, इरम ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने अपने पति के दावों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने साफ किया कि शादाब जकाती के साथ उनका काम उनकी कमाई का जरिया है, जिससे वह अपने बच्चों का पालन-पोषण कर पाती हैं. इरम ने यह भी आरोप लगाया कि खुर्शीद उनके साथ शारीरिक हिंसा करते रहे हैं, और कहा कि उनका यह पब्लिक में गुस्सा करना उन्हें परेशान करने की कोशिश है क्योंकि वह अलग रहना चाहती हैं.

इरम ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, पति से तलाक मांगा

10रू बिस्कट वाला बिस्कुट कितने का है जी फेम #शादाब जकाती की सहयोगी ईरम के पति खुर्शीद ने शादाब से जान का खतरा जताया है। आरोप है कि शादाब उसकी पत्नी ईरम को कई कई दिन तक घर से बहार लेकर गायब रहता है. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। ईरम ने पति खुर्शीद से तलाक की इच्छा… pic.twitter.com/UTUPkjGq82 — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) January 2, 2026

रील्स में शादाब जकाती और इरम

शादाब जकाती: कानूनी मुश्किलों की एक लंबी लिस्ट

यह घटना 2025 के आखिर में जकाती के लिए एक अलग कानूनी चुनौती के बाद हुई है. नवंबर में, इस इन्फ्लुएंसर को एक नाबालिग के साथ ‘अश्लील’ रील बनाने की शिकायतों के बाद मेरठ पुलिस ने कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया था. हालांकि जकाती को यह साफ करने के बाद जमानत मिल गई कि वीडियो में दिख रही बच्ची उनकी अपनी बेटी थी और उनके कमेंट्स को गलत समझा गया था, लेकिन इस घटना से उनके कंटेंट पर लोगों की नजर और तेज हो गई.

शदाब जकाती कौन हैं?

शदाब जकाती मेरठ के पास इंचोली गांव के एक जाने-माने भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं. उन्हें 2024-2025 में एक वायरल रील से देश भर में पहचान मिली, जिसमें उन्होंने अब मशहूर डायलॉग बोला था, ‘10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी?’ यह मजेदार बातचीत, जिसमें उनका अनोखा चलने का स्टाइल और मासूम अंदाज था, एक बहुत बड़ा कल्चरल ट्रेंड बन गया, जिससे रैपर बादशाह और क्रिकेटर रिंकू सिंह जैसी हस्तियों ने भी मीम्स और वीडियो बनाए.

इंटरनेट पर मशहूर होने से पहले, जकाती सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते थे. आज, उनके YouTube पर 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और Instagram पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वह Samsung और Britannia जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं.

हालांकि उनका कंटेंट मुख्य रूप से हल्के-फुल्के कॉमेडी स्किट और फैमिली व्लॉग पर आधारित है, लेकिन हाल ही में मेरठ में उनकी वायरल रील्स के नेचर को लेकर उन पर कानूनी जांच हुई है, हालांकि वह कहते हैं कि उनका काम सिर्फ मनोरंजन के लिए है और अपने होमटाउन को दिखाने के लिए है.