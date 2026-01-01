Netherlands Church Fire: नए साल के जश्न के दौरान नीदरलैंड में बड़ा हादसा, एम्सटर्डम के ऐतिहासिक 'वोंडेलकेर्क' चर्च में लगी भीषण आग; देखें अफरा-तफरी के बीच भयावह VIDEO

(Photo Credits File)

Netherlands Church Fire Video: नए साल 2026 के स्वागत के बीच नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम से एक दुखद खबर सामने आई है. यहाँ के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक 'वोंडेलकेर्क' (Vondelkerk) चर्च में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई. 150 साल पुरानी इस इमारत में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते चर्च का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया. घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएं और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुँच गईं.

तड़के 2:30 बजे लगी आग

मिली जानकारी के अनुसार, आग लगने की घटना गुरुवार, 1 जनवरी 2026 की सुबह करीब 2:30 बजे वोंडेलस्ट्राट स्थित चर्च में हुई. आग सबसे पहले चर्च के ऊपरी हिस्से (छत) पर लगी और तेज हवाओं के कारण चंद मिनटों में ही पूरी संरचना को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी का ढांचा होने के कारण आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. यह भी पढ़े: Srinagar Fire Incident: श्रीनगर के उमर कॉलोनी में तीन-मंज़िला घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; देखें VIDEO

चर्च में आग लगने का वीडियो

BREAKING: Fire engulfs the top of Vondel Church in Central Amsterdam, The Netherlands. pic.twitter.com/1Fuxx1QcAX — World Source News (@Worldsource24) January 1, 2026

हादसे का वीडियो आया सामने

सोशल मीडिया पर इस घटना के भयावह वीडियो वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही आसमान में रोशनी दिखाई दे रही थी। आग की तीव्रता के कारण चर्च की ऐतिहासिक मीनार (Tower) ढह गई और चर्च के बीचों-बीच जा गिरी, जिससे नुकसान और बढ़ गया.

वोंडेलकेर्क चर्च में लगी भीषण आग

Het is nog onduidelijk wanneer de brand in de Vondelkerk geblust is: "Het is een oud pand. Uit 1884 komt het. Het is hout. Monumentaal. Origineel. Heel makkelijk mee te branden"https://t.co/FzRCjz7tQP pic.twitter.com/hK4tBYNM6P — AT5 (@AT5) January 1, 2026

दमकल विभाग का बयान

दमकल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि करीब 2:45 बजे तक स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। उन्होंने कहा, "हमारी टीम हर उस हिस्से को बचाने की कोशिश कर रही है जो अभी तक खड़ा है। लेकिन तेज हवा और चिंगारियों के कारण आग बहुत तेजी से फैल रही है। यह इमारत 1884 की है, जिसमें लकड़ी का काफी काम है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है।"

ऐतिहासिक महत्व और नुकसान

वोंडेलकेर्क चर्च एम्सटर्डम की एक पहचान है। 1884 में निर्मित यह चर्च अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन नए साल के जश्न के दौरान हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। फिलहाल दमकल कर्मी कूलिंग ऑपरेशन में जुटे हैं ताकि आग के दोबारा फैलने के खतरे को टाला जा सके।