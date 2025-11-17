Fact Check: क्या शारजाह में भारत-पाकिस्तान ए खिलाड़ियों के बीच हुई थी हाथापाई? जानें वायरल वीडियो की सच्चाई

Viral video showing India and Pakistan players fighting is fake (Photo credit: X @vijayma70555375)

India A National Cricket Team vs Pakistan A National Cricket Team: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला 16 नवंबर (रविवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला गया. ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की. भारत बनाम पाकिस्तान के बीच किसी भी खेल में मुकाबला हमेशा रोमांच और तनाव से भरा होता है, खासकर क्रिकेट में जहां हर मैच हाई-ऑक्टेन ड्रामा लेकर आता है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव रहा है और साल की शुरुआत में हुए सैन्य विवाद के बाद यह प्रतिद्वंद्विता और भी तीखी हो गई है. पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से रौंदा, माज़ सदाक़त ने खेली 79 रनों की नबाद पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ऐसे माहौल में पिछले कुछ महीनों में भारत-पाकिस्तान के कई क्रिकेट मुकाबलों के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि शारजाह में खेले गए एक मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर लड़ाई हो गई.

वायरल वीडियो में दो खिलाड़ियों को एक-दूसरे की जर्सी पकड़कर बहस करते हुए दिखाया गया है, जबकि दोनों टीमों के बाकी खिलाड़ी उन्हें अलग करने की कोशिश करते नजर आते हैं. यह वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर ‘vijayma70555375’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था और कुछ ही समय में हजारों व्यूज़ के साथ चर्चा का विषय बन गया. लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर भिड़ गए थे?

फर्जी वायरल वीडियो में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी लड़ते हुए

फैक्ट चेक: वायरल वीडियो की सच्चाई

भारत और पाकिस्तान खिलाड़ियों के बीच दिखी ऑन-फील्ड लड़ाई का सच

वायरल वीडियो, जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैदान पर लड़ते हुए दिखाया गया है, पूरी तरह फर्जी है. हां, इस वीडियो का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इसे एआई (Artificial Intelligence) की मदद से बनाया गया है. वीडियो में दिख रहे खिलाड़ी असली इंसान नहीं, बल्कि एआई-जनरेटेड कैरेक्टर्स हैं. वीडियो के कुछ हिस्सों में (जैसे 0:07 सेकंड पर) एक खिलाड़ी का हाथ स्क्रीन पर मौजूद दूसरे कैरेक्टर के ऊपर से गुजरता दिखता है, जो साफ संकेत है कि वीडियो नकली है.

आजकल कई ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर के जरिए एआई वीडियो बनाना बेहद आसान हो चुका है और यह वीडियो भी उसी तकनीक से बनाया गया एक उदाहरण है, जिसे केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाया गया. इसके अलावा, शारजाह में भारत-पाकिस्तान का कोई मैच निर्धारित भी नहीं था. भारत और पाकिस्तान की सीनियर पुरुष टीमों का आमना-सामना एशिया कप 2025 के दौरान सितंबर में दुबई में तीन बार हुआ था. अक्टूबर में महिला टीमों का मुकाबला आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में कोलंबो में खेला गया था. वहीं, इंडिया ए और पाकिस्तान शाहीन ने 16 नवंबर को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में दोहा में मैच खेला था.