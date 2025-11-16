IND A vs PAK A Asia Cup Rising Stars 2025 Scorecard: पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से रौंदा, माज़ सदाक़त ने खेली 79 रनों की नबाद पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs Pakistan A National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला 16 नवंबर (रविवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला गया. ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की. भारत ए की टीम 19 ओवर में केवल 136 रन पर सिमट गई, जिसके बाद पाकिस्तान ए ने लक्ष्य का पीछा बेहद आसानी से किया और सिर्फ 13.2 ओवर में 137/2 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान ए ने ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि भारत ए को अब बाकी मैचों में बेहतर प्रदर्शन की जरूरत होगी. भारत ए ने पाकिस्तान ए के सामने रखा 137 रन का सम्मानजनक लक्ष्य, वैभव सुर्यवंशी ने खेला आतिशी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत ए की बल्लेबाजी शुरुआत में अच्छी दिखी, लेकिन मध्यक्रम लड़खड़ा गया. वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 45 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और नमन धीर ने 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी. हालांकि इसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे और टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी. पाकिस्तान ए की ओर से शाहिद अज़ीज़ ने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. माज़ सादक़त ने सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि साद मसूद ने भी दो विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा.

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ए की शुरुआत दमदार रही. माज़ सादक़त ने ओपनिंग करते हुए 47 गेंदों में 79 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें लगातार चौके-छक्के शामिल थे. उनके साथ मोहम्मद फैक ने 14 गेंदों पर नाबाद 16 रन बनाकर जीत सुनिश्चित की. मुहम्मद नईम ने भी 10 गेंदों पर तेज 14 रन बनाए. भारत ए की ओर से केवल यश ठाकुर और सुयश शर्मा एक-एक विकेट ले सके, लेकिन वे पाकिस्तान की रनगति पर रोक लगाने में नाकाम रहे. पाकिस्तान ए ने 40 गेंदें शेष रहते यह मुकाबला जीत लिया, जो उनके दबदबे वाले प्रदर्शन को दर्शाता है.