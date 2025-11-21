IND A vs BAN A, Asia Cup Rising Stars 2025 Scorecard: सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने भारत को सुपर ओवर में हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स से किया बाहर, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश ए बनाम भारत ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs Bangladesh A National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमिफाइनल 21 नवंबर (शुक्रवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें बांग्लादेश ए ने भारत ए को सुपर ओवर में हराकर फाइनल में जगह बना ली. इस रोमांचक मैच में दोनों टीमों ने निर्धारित 20-20 ओवर में 194-194 रन बनाए, जिसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में गया. वहां बांग्लादेश ए ने महज 1 रन का लक्ष्य हासिल करके जीत अपने नाम की. बांग्लादेश ए ने भारत को दिया 195 रनों का लक्ष्य, SM मेहेरोब ने खेली तुफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत ए ने सुपर ओवर में बल्लेबाज़ी करते हुए 2 गेंद में बिना कोई रन बनाए 2 विकेट खो दिए. रिपन मोंडल ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए दोनों विकेट महज 2 गेंदों में चटकाए और भारत को बड़े दबाव में धकेल दिया. जवाब में बांग्लादेश ए को सिर्फ 1 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने पहली ही गेंद पर पूरा कर लिया. सुयश शर्मा के ओवर की पहली डिलीवरी पर बांग्लादेश ए ने आसानी से रन लेकर मैच जीत लिया.

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए बांग्लादेश ए के हबीबुर रहमान सोहन ने 46 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनके अलावा एसएम मेहरोब ने मात्र 18 गेंदों में नाबाद 48 रन ठोकते हुए टीम को 194 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया. जिशान आलम (26) और यासिर अली (17*) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत ए की ओर से गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि सुयश शर्मा 1/17 के साथ सबसे किफायती गेंदबाज़ साबित हुए.

195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ए की शुरुआत अच्छी रही. प्रियंश आर्या ने 23 गेंदों में 44 रन और वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में 38 रन बनाए. कप्तान जितेश शर्मा ने भी 33 रन जोड़कर मैच को अंतिम ओवरों तक जीवित रखा. हालांकि दबाव बढ़ने पर भारतीय बल्लेबाज़ गति नहीं पकड़ सके और टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 रन ही बना पाई. रकीबुल हसन ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि अबू हायदर ने 3 ओवर में 44 रन देकर 2 सफलताएँ हासिल कीं. अब्दुल गफ्फार सैकलाइन ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया.

सुपर ओवर की रोमांचक जीत ने बांग्लादेश ए को एसीसी टी20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचा दिया है. दूसरी ओर भारत ए का अभियान सेमीफाइनल में समाप्त हो गया. अब फाइनल में बांग्लादेश ए का मुकाबला सीरीज की दूसरी शीर्ष टीम से होगा, जहां नई चैंपियन बनने की जंग देखने को मिलेगी.