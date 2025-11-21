IND A vs BAN A, Rising Stars Asia Cup 2025 1st Semi-Final Scorecard: बांग्लादेश ए ने भारत को दिया 195 रनों का लक्ष्य, SM मेहेरोब ने खेली तुफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश ए बनाम भारत ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs Bangladesh A National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमिफाइनल 21 नवंबर (शुक्रवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश ए ने धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ए के सामने 194 रन का बड़ा लक्ष्य रखा. इस मैच में भारत ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश ए के बल्लेबाज़ों ने आक्रामक अंदाज़ में खेलते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. दोहा में इंडिया के कप्तान जितेश शर्मा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश ए की शुरुआत शानदार रही. हबीबुर रहमान सोहन ने 46 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे. जिशान आलम ने भी तेज़ शुरुआत करते हुए 14 गेंदों में 26 रन जोड़े. हालांकि मध्यक्रम में कुछ विकेट जल्दी गिरे, लेकिन एसएम मेहरोब ने आते ही मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने मात्र 18 गेंदों में 48 रन ठोक दिए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 266.67 रहा.

यासिर अली ने भी 9 गेंदों में 17 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 तक पहुंचाया. बांग्लादेश की पारी में 12 वाइड गेंदों सहित 15 एक्स्ट्रा रन भी शामिल रहे. भारत ए की ओर से गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए. सुयश शर्मा सबसे किफायती गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर एक सफलता हासिल की. हर्ष दुबे और रामांदीप सिंह को भी 1-1 विकेट मिला, लेकिन अन्य गेंदबाज़ काफी महंगे साबित हुए. अब भारत ए को फाइनल में पहुंचने के लिए 195 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा.