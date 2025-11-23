Pakistan A Win Asia Cup Rising Stars 2025 Final: पाकिस्तान ए ने सुपर ओवर में बांग्लादेश ए को हराकर जीता एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

Bangladesh A vs Pakistan A

Bangladesh A National Cricket Team vs Pakistan A National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK A vs BAN A) के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबला 23 नवंबर (रविवार) को कतर (दोहा) में खेला गया. फाइनल में पाकिस्तान ए ने बांग्लादेश ए को रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस फाइनल मुकाबले का नतीजा आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा रहा. दोनों टीमों ने 20 ओवर में 125-125 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर पहुंचा दिया, जिसके बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ. पाकिस्तान ए ने महज दो गेंद शेष रहते 7 रन बनाकर जीत हासिल की, जबकि बांग्लादेश ए सिर्फ 6/2 रन ही बना सकी. बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर पाकिस्तान ए को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान ए ने 125 रन का संघर्षपूर्ण स्कोर बनाया. टीम के लिए साद मसूद ने 26 गेंदों में 38 रन की सबसे बड़ी पारी खेली। आफ़रात मिन्हास ने 25 और माज़ सदाक़त ने 23 रन का योगदान दिया. बांग्लादेश ए के गेंदबाज़ों ने उम्दा प्रदर्शन किया, जिसमें रिपोन मोंडल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके. रकीबुल हसन ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ए की टीम भी शुरुआत से लड़ती हुई दिखी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने मैच में लगातार पकड़ बनाए रखी. बांग्लादेश ए 9 विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी। हबीबुर रहमान सोहन ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाए, जबकि रकीबुल हसन ने 24 और एसएम मेहराब ने 19 रन जोड़े. पाकिस्तान की ओर से सुफ़ियान मुकीम सबसे घातक साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए. अफ़रात मिन्हास और अहमद दानियाल ने 2-2 विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाज़ी पर लगाम लगाए रखी.

सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने पहले बल्लेबाज़ी की और 6/2 का स्कोर बनाया. पाकिस्तान के अहमद दानियाल ने सिर्फ 3 गेंदों में 2 विकेट लेकर दबाव बना दिया. जवाब में पाकिस्तान ए ने साद मसूद और माज़ सदाक़त की सूझबूझ भरी बल्लेबाज़ी के दम पर 7 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया. साद मसूद ने 3 गेंदों पर 5 रन बनाए, जबकि सदाक़त ने 1 रन जोड़ते हुए टीम को जीत दिलाई. इस रोमांचक जीत के साथ पाकिस्तान ए ने एशिया कप इमर्जिंग खिताब पर कब्ज़ा कर लिया और टूर्नामेंट को यादगार अंदाज़ में समाप्त किया.