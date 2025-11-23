PAK A vs BAN A, Asia Cup Rising Stars 2025 Final Toss & Live Scorecard: बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर पाकिस्तान ए को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Bangladesh A vs Pakistan A

Bangladesh A National Cricket Team vs Pakistan A National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK A vs BAN A) के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबला 23 नवंबर (रविवार) को कतर (दोहा) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश ए के कप्तान अकबर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, पाकिस्तान ए को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. दोहा में होने वाले इस फाइनल मैच को लेकर उत्साह चरम पर है. लीग मैचों और सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने दमदार प्रदर्शन किया है, और अब दोनों खिताब जीतकर अपनी युवा प्रतिभा का लोहा मनवाना चाहेंगी. पाकिस्तान ए बनाम बांग्लादेश ए होगा एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताबी जंग, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

यहां देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: माज़ सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फ़ैक, इरफ़ान खान (कप्तान), गाज़ी गोरी (विकेट कीपर), साद मसूद, अराफ़ात मिन्हास, शाहिद अज़ीज़, अहमद दानियाल, उबैद शाह, सुफ़ियान मुकीम

बांग्लादेश ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, यासिर अली, अकबर अली (विकेट कीपर), महिदुल इस्लाम अंकोन, SM मेहरब, मृत्युंजय चौधरी, महफ़ूज़ुर रहमान रब्बी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ़्फ़ार सकलैन, रिपन मोंडोल

पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा मैच FanCode पर भी देखा जा सकता है. यह स्ट्रीमिंग पेड होगी, लेकिन दर्शकों को सीमित समय के लिए फ्री प्रीव्यू मिल सकता है. अब देखने वाली बात यह होगी कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 की ट्रॉफी किस टीम के नाम होती है.