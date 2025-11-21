Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final Live Toss And Scorecard Update: दोहा में इंडिया के कप्तान जितेश शर्मा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश ए बनाम भारत ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh A Cricket Team vs India A Cricket Team, ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 1st Semi-Final Live Toss And Scorecard Update: एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 21 नवंबर को बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम बनाम भारत ए क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोहा (Doha) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (West End Park International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. फैंस की नजरें इस मैच में खास तौर पर इंडिया ए के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) पर टिकी रहेंगी. इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फिलहाल फॉर्म में संघर्ष कर रहा है. बांग्लादेश की टीम ने अब शानदार प्रदर्शन किया हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंडिया ए की अगुवाई जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) कर रहें हैं. जबकि, बांग्लादेश ए की कमान अकबर अली (Akbar Ali) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंडिया के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमों इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final Match Winner Prediction: आज इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (India A vs Bangladesh A 1st Semi Final Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India A vs Bangladesh A 1st Semi-Final Playing XI)

India A won the toss and elected to bowl first in the semi-final.#RisingStarsAsiaCup #INDAvBANA pic.twitter.com/PED9NhvPEO — Er. Pradeep Kumar (@pradeephnath) November 21, 2025

इंडिया ए टीम: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, नेहल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, विजयकुमार वैश्य, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा.

बांग्लादेश ए: हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, जवाद अबरार, अकबर अली (विकेटकीपर/कप्तान), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, एसएम महेरोब, अबू हैदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल.

इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India A Cricket Team vs Bangladesh A Cricket Team Match Scorecard)

एसीसी मैन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. 12 लीग मैचों के बाद अब टूर्नामेंट को अपने चार सेमीफाइनल टीमें मिल चुकी हैं. पहले सेमीफाइनल में भारत ए का सामना बांग्लादेश ए से होगा. तो वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ए का सामना पाकिस्तान ए से होगा. जितेश शर्मा की अगुवाई में टूर्नामेंट खेल रही भारतीय टीम के पास फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा.

पूरे टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए हैं. 201 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी इस समय टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी ने लगभग अकेले दम पर भारत की बल्लेबाजी को संभाला है. कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य और नेहाल वढेरा को अभी तक वो प्रदर्शन नहीं मिला जिसकी टीम को उम्मीद थी. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश टीम के तेन गेंदबाज रिपन मोंडोल और लेफ्ट-आर्म स्पिनर रकीबुल हसन इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे. दोनों हाल ही में बांग्लादेश की सीनियर टीम में शामिल हुए हैं और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. इन दोनों के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी और बाकी बल्लेबाजों को थोड़ा संभलकर खेलना होगा.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.