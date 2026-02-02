India A vs USA Live Score: टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अप में इंडिया ए की बल्लेबाजी, तिलक वर्मा की वापसी पर टिकी निगाहें

IND A बनाम USA

United States National Cricket Team vs India A Cricket Team Match Scorecard: नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में सोमवार को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वार्म-अप मुकाबला इंडिया ए और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बीच खेला जा रहा है. यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले मुख्य टूर्नामेंट से पहले दोनों टीमों के लिए यह अपनी तैयारियों को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.

इंडिया ए की ठोस शुरुआत

पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की टीम ने आक्रामक रुख अपनाया है. सलामी बल्लेबाज एन जगदीशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. हालांकि, दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. टीम इंडिया ए का रन रेट फिलहाल 11 के ऊपर बना हुआ है, जिससे एक बड़े स्कोर की उम्मीद जताई जा रही है.

तिलक वर्मा की फिटनेस पर नजरें

इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण तिलक वर्मा की वापसी है. पेट की सर्जरी के बाद फिटनेस हासिल कर लौटे तिलक वर्मा इस मैच के जरिए अपनी लय वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं. वह मुख्य वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं और इस मैच के ठीक बाद वह सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली सीनियर टीम के साथ जुड़ जाएंगे. तिलक ने क्रीज पर आते ही संभलकर खेलना शुरू किया है.

यूएसए की गेंदबाजी और चुनौतियां

यूएसए की टीम के लिए यह मैच अभ्यास का बेहतरीन मौका है, क्योंकि उन्हें अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में 7 फरवरी को भारत की सीनियर टीम का सामना करना है. सौरभ नेत्रावलकर और अली खान जैसे अनुभवी गेंदबाज इंडिया ए के युवा सितारों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं. वार्म-अप नियमों के अनुसार, दोनों टीमें अपने सभी 15 खिलाड़ियों का उपयोग कर सकती हैं.

मैच का महत्व और पृष्ठभूमि

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं. मुख्य प्रतियोगिता से पहले कुल 16 वार्म-अप मैच खेले जाने हैं. इंडिया ए का नेतृत्व आयुष बदोनी कर रहे हैं, जबकि टीम में रियान पराग, मयंक यादव और रवि बिश्नोई जैसे आईपीएल के बड़े सितारे शामिल हैं. भारतीय सीनियर टीम अपना आधिकारिक वार्म-अप मैच 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी.