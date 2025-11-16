IND A vs PAK A Asia Cup Rising Stars 2025 Scorecard: भारत ए ने पाकिस्तान ए के सामने रखा 137 रन का सम्मानजनक लक्ष्य, वैभव सुर्यवंशी ने खेला आतिशी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs Pakistan A National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला 16 नवंबर (रविवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारत ए की टीम 19 ओवर में 136 रन पर ऑल आउट हो गई. पाकिस्तान ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव में रखा. पाकिस्तान ए ने टॉस जीतकर भारत ए को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत ए के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 45 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. नमन धीर ने भी 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर तेजी से योगदान दिया, लेकिन मध्यक्रम विकेटों का गिरना रोक नहीं सका और टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई.

पाकिस्तान ए की गेंदबाजी प्रभावी रही. शाहिद अज़ीज़ सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए. इसके अलावा माज़ सादक़त ने 3 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट लिए और भारत ए की रनगति पर रोक लगा दी. उबैद शाह, साद मसूद और सुफयान मुकीम ने भी एक-एक विकेट झटका. भारतीय बल्लेबाजों ने कई बार अच्छी शुरुआत की लेकिन विकेट लगातार गिरते रहे, जिससे टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी.

अब पाकिस्तान ए को जीत के लिए 137 रन का लक्ष्य हासिल करना है. मैच ब्रेक पर है और पाकिस्तान ए की पारी अभी शुरू नहीं हुई है. जिस तरह की गेंदबाजी पाकिस्तान ए ने दिखाई है, उसके बाद उनका आत्मविश्वास ऊंचा होगा. दूसरी ओर, भारत ए को उम्मीद होगी कि उनके गेंदबाज शुरुआती विकेट लेकर मैच में वापसी करा सकें.