IND A vs PAK A Asia Cup Rising Stars 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ए ने टॉस जीतकर भारत ए को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs Pakistan A National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला 16 नवंबर (रविवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान ए के कप्तान इरफान खान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. यूएई पर शानदार जीत दर्ज कर इंडिया ए ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया है. पाकिस्तान की टीम को भी अपने पहले मुकाबला में ओमान के खिलाफ जीत मिली. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान ए से भिड़ेगी भारतीय युवा टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ए ने जीता टॉस

देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नेहल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा

पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मोहम्मद नईम, माज़ सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फैक, इरफान खान (कप्तान), साद मसूद, गाजी गोरी (विकेटकीपर), शाहिद अजीज, उबैद शाह, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम

भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में एमर्जिंग एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारण Sony Sports Network के पास है. फैंस इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए (IND A vs PAK A) मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 4 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए (IND A vs PAK A) मुकाबले की ऑनलाइन दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यह स्ट्रीमिंग पेड है, हालांकि दर्शकों के लिए एक छोटा फ्री प्रीव्यू भी दिया जाएगा.