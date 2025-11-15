IND A vs PAK A Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान ए से भिड़ेगी भारतीय युवा टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Vaibhav Suryavanshi(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A vs Pakistan A Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming: एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंस टूर्नामेंट में इंडिया ए टीम अपने सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबले के लिए तैयार है, जहां उसका सामना पाकिस्तान शाहीन (Pakistan A) से 16 नवंबर (रविवार) को होगा. यह रोमांचक भिड़ंत कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा में खेली जाएगी. दोनों टीमें शानदार जीत के बाद आ रही हैं और इसी कारण यह मैच टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला बन चुका है. इंडिया ए ने अपने अभियान की शुरुआत यूएई को 148 रनों से रौंदकर की. कप्तान वैभव सूर्‍यवंशी के धमाकेदार 144 रन और जितेश शर्मा की 83 रन की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 297/4 का विशाल स्कोर बनाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम दबाव में टूट गई और 148 रनों से मैच हार गई. एसीसी टी20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में इंडिया A ने UAE को 148 रन से रौंदा, वैभव सूर्यवंशी ने खेली तूफानी शतक

वहीं पाकिस्तान ए ने अपने पहले मुकाबले में ओमान को 40 रनों से हराया. टीम की ओर से माज़ सदाक़त ने 96 रन ठोककर शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ए ने 20 ओवर में 220/4 रन बनाए. ओमान 180 रन ही बना पाया और मुकाबला गंवा बैठा. यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, जहां युवा खिलाड़ियों की कौशल, संयम और दबाव झेलने की क्षमता की असली परीक्षा होगी. इंडिया ए इस मुकाबले को टूर्नामेंट में मजबूत स्थिति बनाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है, वहीं पाकिस्तान शाहीन इस ब्लॉकबस्टर क्लैश को जीतकर अपनी बढ़त मजबूत करना चाहेगा.

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए (IND A vs PAK A) एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मुकाबला 16 नवंबर 2025 (रविवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा.

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में एमर्जिंग एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारण Sony Sports Network के पास है. फैंस इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए (IND A vs PAK A) मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 4 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं.

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए (IND A vs PAK A) मुकाबले की ऑनलाइन दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यह स्ट्रीमिंग पेड है, हालांकि दर्शकों के लिए एक छोटा फ्री प्रीव्यू भी दिया जाएगा.