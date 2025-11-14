India A vs UAE Asia Cup Rising Stars 2025 Scorecard: एसीसी टी20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में इंडिया A ने UAE को 148 रन से रौंदा, वैभव सूर्यवंशी ने खेली तूफानी शतक

Vaibhav Suryavanshi(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A vs UAE Asia Cup Rising Stars 2025 Scorecard: एसीसी टी20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में इंडिया A ने अपनी दबदबे वाली शुरुआत जारी रखते हुए UAE को एकतरफा मुकाबले में 148 रन से हराया. दोहा के एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंडिया A ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 297/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में UAE की टीम सिर्फ 149/7 तक ही पहुंच सकी. यह जीत भारतीय युवा खिलाड़ियों की कौशल, शक्ति और भविष्य की झलक को स्पष्ट रूप से दर्शाती है. एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया ए ने संयुक्त अरब अमीरात को दिया 298 रनों को विशाल लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका धुआंधार शतक

इंडिया A की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने एक बार फिर अपनी अद्भुत प्रतिभा साबित करते हुए 42 गेंदों में 144 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनकी पारी में 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे, और उनका स्ट्राइक रेट अविश्वसनीय 342.86 रहा. वैभव के साथ कप्तान जितेश शर्मा ने भी धमाकेदार प्रदर्शन किया और सिर्फ 32 गेंदों में 83 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे. नमन धीर ने 34 रन और नेहल वढेरा ने 14 रन का योगदान दिया. इंडिया A की आक्रामक बल्लेबाज़ी के सामने UAE का कोई भी गेंदबाज़ टिक नहीं पाया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी UAE की शुरुआत खराब रही और शुरू से ही वे दबाव में आ गए. भारतीय गेंदबाज़ों ने बेहतरीन लाइन-लेंथ के साथ विपक्षी बल्लेबाज़ों को बांधे रखा. UAE के बल्लेबाज़ 20 ओवर में केवल 149 रन बना पाए और भारतीय गेंदबाज़ी के आगे पूरी तरह संघर्ष करते नज़र आए. गेंदबाज़ों ने साझेदारियाँ बनने ही नहीं दीं और रनगति लगातार बढ़ती रही. आखिरकार UAE की टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी. इंडिया A की यह जीत टूर्नामेंट की सबसे दमदार जीतों में से एक है और टीम की आगामी मैचों की तैयारी को एक मजबूत दिशा देती है. वैभव सूर्यवंशी और जितेश शर्मा की शानदार पारियों ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है.