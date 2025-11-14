India A vs UAE Asia Cup Rising Stars 2025 Scorecard: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया ए ने संयुक्त अरब अमीरात को दिया 298 रनों को विशाल लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका धुआंधार शतक

Vaibhav Suryavanshi (Photo credit: SonyLIV)

India A vs UAE Asia Cup Rising Stars 2025 Scorecard: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के ग्रुप स्टेज के दूसरे मुकाबले में इंडिया A ने UAE के खिलाफ बल्लेबाज़ी करते हुए दोहा के एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 297 का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा कर दिया. मैच की शुरुआत तेज़ नहीं थी, लेकिन 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के क्रीज पर आते ही मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल गया. बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज़ ने UAE के गेंदबाज़ों पर जमकर प्रहार किया और महज़ 42 गेंदों में 144 रन बनाकर सबको चौंका दिया. उनकी पारी में 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे, जिसने इंडिया A को एक तूफानी शुरुआत दी और टीम को विशाल स्कोर की राह पर ला खड़ा किया. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मचाया धमाल, इंडिया A बनाम UAE मुकाबले में 32 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

कप्तान जितेश शर्मा ने भी वैभव की लय को आगे बढ़ाते हुए शानदार बल्लेबाज़ी की. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 83 रन ठोके और अंत तक नाबाद रहे. उनकी पारी में 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे, जिसने UAE की गेंदबाज़ी को पूरी तरह उधेड़ दिया. इनके अलावा नमन धीर ने 34 रन और नेहल वढेरा ने 14 रन का योगदान दिया. इंडिया A की आक्रामक बल्लेबाज़ी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि टीम ने पारी में 15वें ओवर तक 200 का आंकड़ा पार कर लिया था.

UAE की गेंदबाज़ी भारत की इस आक्रामक रणनीति के सामने बेबस नज़र आई. मोहम्मद फ़राज़ुद्दीन, मोहम्मद जवाद उल्लाह और आयान अफ़ज़ल खान जैसे गेंदबाज़ों ने काफी रन लुटाए, और पूरी टीम ऐसा कोई प्लान नहीं ढूंढ सकी जिससे भारतीय बल्लेबाज़ों को रोका जा सके. मोहम्मद फ़राज़ुद्दीन और मोहम्मद जवाद उल्लाह ने अपने-अपने 4 ओवर में 64-64 रन लुटा दिए, जबकि आयान अफ़ज़ल खान ने 3 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिया. मोहम्मद इरफ़ान भी 4 ओवर में 57 रन खर्च कर केवल एक सफलता हासिल कर सके. सबसे महंगी गेंदबाज़ी हर्षित कौशिक की रही, जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर में 30 रन दे दिए.