Vaibhav Suryavanshi 32-Ball Century: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मचाया धमाल, इंडिया A बनाम UAE मुकाबले में 32 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

Vaibhav Suryavanshi (Photo credit: SonyLIV)

Vaibhav Suryavanshi Smashes 32-Ball Century: वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ अनमोल सितारा हैं. इंडिया A बनाम UAE एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मुकाबले में इस 14 वर्षीय बल्लेबाज़ ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया. दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज़ ने ताबड़तोड़ अंदाज़ में बैटिंग करते हुए 10 चौके और 9 छक्के लगाए. जानिए कब, कहां और कैसे देखें इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबलें का लाइव प्रसारण

वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा 32 गेंदों में शतक

WHAT. A. KNOCK 🤯 Vaibhav Suryavanshi lights up India A's #RisingStarsAsiaCup opener with a magnificent 32-ball HUNDRED 👏🙌 Updates ▶️ https://t.co/c6VL60RuFV pic.twitter.com/iT0mvtOljo — BCCI (@BCCI) November 14, 2025

उनकी इस धमाकेदार पारी ने न सिर्फ इंडिया A को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि टूर्नामेंट की बाकी टीमों के लिए भी बड़ा संदेश भेज दिया है. वैभव इससे पहले भी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

ऐसी पारी के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें IPL 2026 ऑक्शन से पहले जरूर रिटेन करने पर विचार कर सकती है. वैभव की यह अद्भुत प्रतिभा भारतीय क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती है.