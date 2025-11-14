India A vs UAE Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबलें का लाइव प्रसारण

इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात(Photo credit: Instagram @jiteshsharma_)

India A vs United Arab Emirates, Asia Cup Rising Stars 2025 Live Telecast: एशिया कप 2025 राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में इंडिया ए टीम अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जहां उसका सामना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से 14 नवंबर(शुक्रवार) को होगा. यह मुकाबला कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा में खेला जाएगा. युवा भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल खुद को साबित करने और बड़े मंच के लिए तैयार होने के अवसर के रूप में करेंगे. वहीं यूएई की टीम एशियाई दिग्गजों के खिलाफ अपना प्रभाव दिखाने और मजबूत प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां उभरते खिलाड़ियों की कौशल और संयम की परीक्षा होगी.

दूसरी ओर, इंडिया ए टीम इस मुकाबले को शुरुआती बढ़त हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मौका मान रही है. युवा खिलाड़ियों से सजी यह टीम नए माहौल और परिस्थितियों में ढलकर अपने कौशल को निखारने के उद्देश्य से उतरेगी. कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं की नजरें भी इस मैच पर रहेंगी, क्योंकि यह टूर्नामेंट भविष्य की राष्ट्रीय टीम के संभावित चेहरों को तैयार करने का काम करेगा.

इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात मैच कब और कहां खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम यूएई (IND A vs UAE) मुकाबला 14 नवंबर 2025 (शुक्रवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा.

इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारण Sony Sports Network के पास है. फैंस IND A vs UAE मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 4 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं.

इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ऑनलाइन दर्शकों के लिए IND A vs UAE मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV और FanCode दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी. भारतीय दर्शक इन ऐप्स पर पूरी मैच कवरेज का आनंद ले सकते हैं.