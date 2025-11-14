IND vs SA 1st Test 2025 Day 1 Scorecard, Stumps: पहले दिन का खेल खत्म! भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 37 रन, दक्षिण अफ्रीका से 122 रन पीछे, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर(शुक्रवार) से कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में सिर्फ 159 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया. जवाब में टीम इंडिया ने दिन का अंत 37/1 पर किया और अभी भी 122 रन पीछे है. पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 159 रनों पर सिमटी, जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 5 विकेट; यहां देखें IND बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और यशस्वी जायसवाल (12) को मार्को जानसन ने आउट कर दिया. दिन का खेल खत्म होने तक केएल राहुल 13 (59)* और वॉशिंगटन सुंदर 6 (38)* क्रीज पर टिके रहे. दक्षिण अफ्रीका की ओर से जानसन ने 6 ओवर में 2 मेडन डालते हुए सिर्फ 11 रन देकर 1 विकेट चटकाया. भारत के सामने अब पारी संभालने और बढ़त लेने की चुनौती होगी. दूसरे दिन राहुल और सुंदर की साझेदारी अहम साबित हो सकती है क्योंकि पिच स्पिन और सीम दोनों के लिए मददगार दिख रही है.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर सिमट गई, जहां भारत के गेंदबाज़ पूरी तरह हावी रहे. टीम की ओर से सबसे ज्यादा 31 रन एडेन मार्कराम ने बनाए, जबकि रयान रिकेलटन (23), वियान मुल्डर (24) और टोनी डी ज़ोरज़ी (24) ने छोटे-छोटे योगदान दिए. ट्रिस्टन स्टब्स 74 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. भारत की अनुशासित गेंदबाज़ी के सामने दक्षिण अफ्रीका कभी भी बड़ी साझेदारी नहीं बना पाया, जिसका नतीजा रहा कि पूरी टीम 55 ओवर में ही ढेर हो गई.

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े हीरो रहे. उन्होंने 14 ओवर में 5 मेडन डालते हुए 27 रन देकर 5 विकेट चटकाए. मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने अहम बीच के ओवरों में 2 सफलताएं दिलाईं. अक्षर पटेल ने भी किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 1 विकेट हासिल किया. भारतीय गेंदबाज़ों की लाइन-लेंथ और पिच का सही इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका पर भारी पड़ा और मेजबान टीम पहली ही पारी में दबाव में आ गई.