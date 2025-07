Liverpool Star Diogo Jota Dies: लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर डियोगो जोटा की कार हादसे में मौत, शादी के दो हफ्ते बाद ही मातम

Liverpool Star Diogo Jota Dies in Car Accident: फुटबॉल जगत में उस समय सनसनी फैल गई जब स्पेनिश मीडिया ने लिवरपूल के फॉरवर्ड डियोगो जोटा की एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु की खबर दी. स्पेन के प्रमुख खेल समाचार पत्र 'मार्का' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 28 वर्षीय पुर्तगाली अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की स्पेन में एक कार हादसे में मौत हो गई है.

यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कई अंतरराष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स ने इसे प्रकाशित किया. हालांकि, इस लेख के लिखे जाने तक, लिवरपूल फुटबॉल क्लब, डियोगो जोटा के परिवार या उनके किसी आधिकारिक प्रतिनिधि की ओर से इस पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है.

Liverpool star Diogo Jota has died in car accident aged 28. Read more: https://t.co/83Lxmovz8H pic.twitter.com/O4J3V9MRMS

— Daily Mail (@DailyMail) July 3, 2025