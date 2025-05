Viral Video: प्रीमियर लीग खिताब जीतने का जश्न मना रहे लिवरपूल के फैंस को कार ने जानबूझकर मारी टक्कर, देखें भयावह वीडियो

इंग्लैंड के लिवरपूल में सोमवार शाम को लिवरपूल एफसी की प्रीमियर लीग टाइटल परेड के दौरान एक खुशनुमा जश्न उस समय अफरा-तफरी में बदल गया जब एक ड्राइवर ने भीड़ को टक्कर मार दी, जिससे कई पैदल यात्री घायल हो गए. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना क्लब के ट्रॉफी जुलूस के दौरान शाम 6 बजे के आसपास हुई. सोशल मीडिया पर कुछ परेशान करने वाले वीडियो वायरल हुए, जिसमें एक कार ने भीड़ को बेतरतीब ढंग से रौंदते हुए कई लोगों को कुचल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेर लिया और रोक लिया. वीडियो में साफ़ तौर पर उस समय की घबराहट दिखाई दे रही है जब रेड्स की खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए प्रशंसकों को एक वाहन ने टक्कर मार दी. यह भी पढ़ें: Kuwait Citizenship Row: कुवैत में 37,000 लोगों की छीनी गई नागरिकता, बैंक खाते भी हुए फ्रीज; जानिए वजह

कार आखिरकार भीड़ के बीच में आकर रुक गई, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. कई लोगों को सहायता प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है. कई ब्रिटिश रिपोर्टों के अनुसार, व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया.

A driver intentionally rammed into a crowd in Liverpool, England, hitting several pedestrians.

