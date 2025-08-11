Cricket Match Schedule For Today: 11 अगस्त को इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महामुकबाला, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

International Cricket Match Schedule For Today: 11 अगस्त 2025 को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और एक्शन से भरपूर दिन होने वाला है, जिसमें देश-विदेश की कई रोमांचक लीग और टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे. दिन की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे आंध्र प्रीमियर लीग 2025 से होगी, जब विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अमरावती रॉयल्स का सामना तुंगभद्रा वॉरियर्स से होगा. इसी मैदान पर शाम 6:30 बजे लीग का एक और मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें सिम्हाद्री विजाग लायंस और काकीनाडा किंग्स आमने-सामने होंगे. मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर 2025 ब्रॉन्ज मीट में पुरुष लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में भी डबल हेडर मुकाबले होंगे. अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2:00 बजे साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ और न्यू दिल्ली टाइगर्स की भिड़ंत होगी, जबकि शाम 7:00 बजे नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का सामना वेस्ट दिल्ली लायंस से होगा. कर्नाटक के क्रिकेट फैंस की नजरें महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 पर रहेंगी, जहां मैसूर के श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड में दो बड़े मैच होंगे. पहला मैच दोपहर 3:15 बजे गुलबर्गा मिस्टिक्स बनाम मैंगलोर ड्रैगन्स और दूसरा मैच शाम 7:15 बजे बेंगलुरु ब्लास्टर्स बनाम मैसूर वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा.
इंग्लैंड में ‘द हंड्रेड’ के पुरुष और महिला टूर्नामेंट में भी मुकाबले जारी रहेंगे. महिला प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का सामना लंदन स्पिरिट से शाम 7:30 बजे एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, जिसके बाद रात 11:00 बजे पुरुष मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और लंदन स्पिरिट की टीमें आमने-सामने होंगी. इन सभी मैचों का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग विभिन्न चैनलों और प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा, जिससे दर्शक घर बैठे पूरे दिन क्रिकेट का भरपूर आनंद ले सकेंगे.
11 अगस्त 2025 (सोमवार) के क्रिकेट मुकाबलों की सूची
|टूर्नामेंट
|मुकाबला
|स्थान
|समय (IST)
|लाइव स्ट्रीमिंग
|टीवी प्रसारण
|आंध्र प्रीमियर लीग 2025
|अमरावती रॉयल्स vs तुंगभद्रा वॉरियर्स (6वां मैच)
|डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम
|दोपहर 1:30 बजे
|FanCode
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|आंध्र प्रीमियर लीग 2025
|सिम्हाद्री विजाग लायंस vs काकीनाडा किंग्स (7वां मैच)
|डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम
|शाम 6:30 बजे
|FanCode
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|दिल्ली प्रीमियर लीग 2025
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ vs न्यू दिल्ली टाइगर्स (18वां मैच)
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|दोपहर 2:00 बजे
|FanCode
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|दिल्ली प्रीमियर लीग 2025
|नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स vs वेस्ट दिल्ली लायंस (19वां मैच)
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|शाम 7:00 बजे
|FanCode
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025
|गुलबर्गा मिस्टिक्स vs मैंगलोर ड्रैगन्स (1वां मैच)
|श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
|दोपहर 3:15 बजे
|FanCode
|Star Sports 1 (English), Star Sports 1 (Kannada)
|महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025
|बेंगलुरु ब्लास्टर्स vs मैसूर वॉरियर्स (2वां मैच)
|श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
|शाम 7:15 बजे
|FanCode
|Star Sports 1 (English), Star Sports 1 (Kannada)
|द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025
|मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला vs लंदन स्पिरिट महिला (9वां मैच)
|एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर
|रात 7:30 बजे
|SonyLIV
|Sony Sports Ten 5
|द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025
|मैनचेस्टर ओरिजिनल्स vs लंदन स्पिरिट (9वां मैच)
|एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर
|रात 11:00 बजे
|SonyLIV
|Sony Sports Ten 5
नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.