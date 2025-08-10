Murali Sreeshankar Wins Gold Medal: मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर 2025 ब्रॉन्ज मीट में पुरुष लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक
World Athletics Continental Tour 2025 Bronze Meet: भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने 2025 विश्व एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर के ब्रॉन्ज स्तर के भारत में आयोजित प्रतियोगिता में पुरुष लॉन्ग जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है. इस मुकाबले में उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ छलांग 8.13 मीटर की और वह आखिरी प्रयास में यह जम्प लगाकर अपने युवा प्रतिद्वंद्वी शाहनवाज खान को पछाड़ा. शाहनवाज ने भी 8.04 मीटर की शानदार छलांग लगाई थी. यह प्रदर्शन मुरली श्रीशंकर के लिए इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ है और इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए इस प्रतिष्ठित ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप की राह आसान कर दी है. इस प्रतियोगिता में कुल 90 भारतीय एथलीटों ने 16 देशों के प्रतिभागियों के खिलाफ मुकाबला किया.

मुरली श्रीशंकर ने पुरुष लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक

इस मीट में मुरली श्रीशंकर के अलावा अन्य भारतीय एथलीटों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जैसे कि सतीयनतान लोकेश ने 7.85 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक हासिल किया. इस प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था जो पहली बार भारत में विश्व एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर ब्रॉन्ज स्तर की मेजबानी कर रहा था.