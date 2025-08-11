Aaj Ka Mausam, 11 August 2025: उत्तराखंड और हिमाचल में आज भारी बारिश की संभावना, तेलंगाना के लिए भी अलर्ट जारी; जानें अन्य राज्यों के मौसम का हाल

Photo- @airnewsalerts/X

आज का मौसम, 11 अगस्त 2025: भारत मौसम विभाग (IMD) ने आज 11 अगस्त 2025 को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के मुताबिक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक मूसलाधार बरसात की संभावना है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और धराली में हाल की आपदाओं के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं. सेना, प्रशासन और राहत दल सड़कें दुरुस्त करने और फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने में लगे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि हर प्रभावित घर तक सहायता तुरंत पहुंचे. हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन का खतरा है, जबकि सिक्किम में नदियों का पानी बढ़ने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान

⚠️ IMD forecasts very heavy #rainfall over #Uttarakhand and #HimachalPradesh during the next 7 days. — All India Radio News (@airnewsalerts) August 11, 2025

तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD issues a warning of heavy to very heavy #rainfall at isolated locations across several districts of Telangana till 17th August. Met officials forecast #thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 30-40 kmph at isolated locations across the state. — All India Radio News (@airnewsalerts) August 11, 2025

पहाड़ी राज्योंं में होगी बारिश

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के कुछ हिस्सों में 11 से 14 अगस्त तक लगातार बारिश और बिजली गरजने का अनुमान है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज कई जगह तेज बरसात की उम्मीद है.

पूर्वोत्तर के मौसम का हाल

वहीं, पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 12 और 13 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13 और 14 अगस्त को मौसम का रुख और तेज हो सकता है.

द. भारत में मानसून का असर

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है. तेलंगाना में 11 और 12 अगस्त तक तेज बरसात का सिलसिला जारी रहेगा और 13 से 16 अगस्त के बीच नया बारिश का दौर शुरू होगा. कर्नाटक में 14 से 16 अगस्त तक अच्छी बरसात के साथ 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

मध्य भारत में होगी भारी बारिश

पूर्व और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा और बिहार में आज से बारिश का असर बढ़ेगा. 13 से 16 अगस्त के बीच छत्तीसगढ़, विदर्भ और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल भारी बरसात हो सकती है.

पश्चिम भारत अच्छी बारिश के आसार

पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और कोकण-गोवा में 12 से 16 अगस्त तक अच्छी बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने यात्रियों और किसानों को सलाह दी है कि आने वाले दिनों में मौसम के ताजा अपडेट पर नज़र रखें और सावधानी बरतें.